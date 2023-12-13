Диетолог назвала полезный при похудении кисломолочный продукт

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Творог являет полезным продуктом, способствующим похудению. О пользе этого кисломолочного продукта рассказала сертифицированный диетолог Дестини Муди изданию Eat This, Not That.
Диетолог заявила, что считает творог незаменимым при похудении, так как он утоляет чувство голода и содержит много полезных витаминов и микроэлементов. Этот продукт полезен для костей и хорошего общего самочувствия.
Творог содержит казеиновый белок, которые насыщают лучше других белковой пищи. Эксперт объяснила, что казеин переваривается медленнее, чем обычный белок, поэтому по своей эффективности в борьбе с голодом сравнивается с яйцами.
Она порекомендовала употреблять творог с ягодам, овощами или злаками, чтобы сделать его еще более полезным.
Ранее диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Творог содержит казеиновый белок, которые насыщают лучше других белковой пищи. Эксперт объяснила, что казеин переваривается медленнее, чем обычный белок, поэтому по своей эффективности в борьбе с голодом сравнивается с яйцами.
Ранее диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак