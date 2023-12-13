Диетолог назвала полезный при похудении кисломолочный продукт

Зимой кожа лица, рук и тела сильнее всего восприимчива к повреждениям — ветер, холод и перепады температур провоцируют сухость, красноту и шелушение. Как защитить кожу в холодное время года, «Радио 1» рассказала руководитель и главный врач клиники эстетической медицины Татьяна Баллирано.