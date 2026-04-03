Физиолог перечислил лучшие варианты кардионагрузки для похудения
Езда на велосипеде является эффективной и щадящей активностью для похудения. Об этом рассказал спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник.
Он пояснил, что для похудения важен не конкретный вид активности, а его интенсивность, которая определяется по частоте сердечных сокращений.
«При интенсивном беге, езде на велосипеде или самокате, когда пульс 140–160 ударов в минуту, за час можно сжечь порядка 600–700 калорий. Однако для похудения лучше выбирать режим 140–120 ударов: такой темп более щадящий для сердечно-сосудистой системы, к тому же его проще держать дольше», — отметил Скрипник в разговоре с Москвой 24.
Однако в этом случае расход калорий будет ниже на 20–30%, уточнил эксперт. Он подчеркнул, что процесс сжигания жира запускается приблизительно с 20-й минуты беспрерывного действия. При этом Скрипник добавил, что самым щадящим вариантом при похудении является езда на велосипеде.