Нарколог Сааков назвал две причины смертельной опасности пьяного купания

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Пьяный человек не в состоянии объективно оценить опасность и рассчитать силы, поэтому плаванье после выпивки часто заканчивается трагедией, кроме того, прохлада водоёмов повышает у нетрезвого пловца риск инфаркта. Об этом предупредил заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе подмосковного клинического наркодиспансера Александр Сааков, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии алкогольного опьянения. Это связано с тем, что выпивший человек перестает осознавать опасность, контролировать ситуацию, ему кажется, что ничего страшного произойти не может», — сказал Сааков.Он также напомнил, что алкоголь расширяет сосуды, а холодная вода водоёма резко их сужает. Эта перегрузка несёт огромные риски.
«Такие скачки могут сказаться даже на здоровых людях, не говоря уже о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнул Сааков.Он напомнил, что для того, чтобы купание в открытой воде не принесло вреда, нужно следовать определённым правилам. Из напитков следует отдать предпочтение простой воде, в часы максимальной солнечной активности — с полудня до 16:00 — лучше оставаться в тени, а при катании на лодке, сапборде или катамаране нужно обязательно надевать спасательный жилет.
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