Физиотерапевт Малиновская рассказала, что спасёт школьников от грыжи

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Физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что для исключения грыжи школьникам необходимо прямо сидеть за партой.
«Надо, чтобы обе стопы были на полу, чтобы колени и тазобедренный сустав были согнуты под прямым углом. Чтоб спина и плечи были ровные — плечи опускаем, сводим лопатки, представляем, что за макушку нас тянут к потолку», — отметила в беседе с NEWS.ru Малиновская.
Она добавила, что в прямую позу необходимо возвращаться каждый раз, как только возникает чувство того, что спина искривилась.
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