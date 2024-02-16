Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Физиотерапевт Малиновская рассказала, что спасёт школьников от грыжи

Физиотерапевт Малиновская рассказала, что спасёт школьников от грыжи

Физиотерапевт Малиновская рекомендовала школьникам сидеть прямо
16 февраля 2024, 19:11
Фото: istockphoto.com/Sneksy

Фото: istockphoto.com/Sneksy

Физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что для исключения грыжи школьникам необходимо прямо сидеть за партой.
«Надо, чтобы обе стопы были на полу, чтобы колени и тазобедренный сустав были согнуты под прямым углом. Чтоб спина и плечи были ровные — плечи опускаем, сводим лопатки, представляем, что за макушку нас тянут к потолку», — отметила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

Она добавила, что в прямую позу необходимо возвращаться каждый раз, как только возникает чувство того, что спина искривилась.


Ранее врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа предупредила в эфире «Радио 1» отмечала, что с приближением весны необходимо поддержать слабеющий из-за авитаминоза иммунитет, помня пи этом, что далеко не во всех свежих фруктах содержатся необходимые для этого витамины.

Читайте также:

Иммунолог Лапа: «Не запечёте яблоки и бананы – не получите железа»

Названы основные симптомы болезни щитовидной железы

Россиянам назвали неожиданное полезное свойство кофе
#врач
#здоровье
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солнечногорские хирурги спасли жизнь пациента с отёком мозга
16 февраля 2024, 19:20

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валентина Максимова

Врачи Солнечногорской больницы спасли пациента с тяжёлой черепно-мозговой травмой, успешно проведя ему трепанацию черепа. 44-летнего мужчину нашли без сознания у подъезда.
Бригада скорой помощи доставила его в медучреждение. Компьютерная томограмма показала острую субдуральную гематому левого полушария.
«При поступлении в больницу пациент был в коме, у него отмечалась слабость в правых реке и ноге. Во время операции был зафиксирован отёк головного мозга, проведены дополнительные профилактические мероприятия», – рассказала нейрохирург Любовь Горнаева, которая проводила операцию.
После хирургического вмешательства мужчина пришёл в себя в реанимации. К нему вернулась чувствительность в правых конечностях. Впереди у пациента – курс реабилитации.

Читайте также:

В Дмитровской больнице заработал новый рентген-аппарат

Подмосковные врачи удалили из живота ребёнка трёхлитровую опухоль

В травмпункте Мытищинской больницы заработал новый рентген-аппарат
#подмосковье
#московская область
#солнечногорск
#врачи
#здравоохранение
#медицина
#хирург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы основные симптомы болезни щитовидной железы
Врач Фатеева: Депрессия и озноб могут говорить о болезни щитовидной железы
16 февраля 2024, 18:53

Фото: istockphoto.com/Pheelings Media

Эндокринолог Анастасия Фатеева заявила, что наиболее распространёнными проявлениями болезней щитовидной железы являются озноб и депрессия.
«Гипертиреоз означает, что щитовидка слишком активна, что вызывает потливость, чувство жара, потерю веса и учащенное сердцебиение. Гипотиреоз, наоборот, говорит о недостаточной работе железы: озноб, набор веса, отёк, сухость кожи, выпадение волос и замедление сердцебиения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Фатеева.

Также о недуге могут говорить резкая смена настроения, ухудшение зрения и низкое либидо.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что у людей, привыкших завтракать до 8 утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59%.

Читайте также:

Врач Зиркуева объяснила причины носового кровотечения

Врач Рунихина объяснила необходимость избегать инфекции пожилым

Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака
#врач
#здоровье
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа одна из основных причин рака
Врач Сулиманов назвал курение причиной более 10 форм рака
16 февраля 2024, 18:07

Фото: istockphoto.com/utah778

Врач-онколог Магомед Сулиманов заявил, что курение является одной из основных причин более 10 форм рака.
«В том числе рака лёгкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемии, почек и др. Особое место в этом списке занимает рак лёгкого — один из самых распространённых среди курящих мужчин. По данным ВОЗ, от рака легкого ежегодно умирает около 1 млн человек, или каждый третий курильщик», — добавил в беседе с Газета.ру Сулиманов.

Он отметил, что спасти от заболевание может полный отказ сигарет.

Ранее онколог, онкохирург Антон Иванов заявлял, что такие симптомы, как покраснение и быструю утомляемость глаз, а также расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, прогрессивное ухудшение зрения могут указывать на рак.

Читайте также:

Врач Кондратьев: «Тайминг в детской онкологии составляет 21 день»

Перечислены неожиданные симптомы рака глаз

Врач Румянцев: У основной части онкозаболеваний детей — лечение лекарственное
#лечение
#врач
#воз
#симптомы
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иммунолог Лапа: «Не запечёте яблоки и бананы – не получите железа»
Иммунолог Лапа назвала источниками железа запечённые фрукты
16 февраля 2024, 16:04

Фото: Istockphoto / Artit_Wongpradu

С приближением весны необходимо поддержать слабеющий из-за авитаминоза иммунитет. Однако следует помнить, что далеко не во всех свежих фруктах содержатся необходимые для этого витамины, предупредила в эфире «Радио 1» врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.
«Наш организм слабеет, весной витаминов недостаточно, и лучше витамина С ещё никто ничего не придумал, особенно если есть какие-то проблемы со слизистыми – больное горло, насморк, десна побаливает. Для поддержания иммунитета необходимы здоровая пища и отдых. К фруктам отношусь непросто, потому что зимой в них нет никаких витаминов, это уже доказано. А вот витамин C можно получать из лимонов и апельсинов, если нет аллергии. В яблоках этого витамина очень мало», – сказала врач.
По словам Людмилы Лапы, если рассматривать в качестве источника железа такие фрукты, как яблоки и бананы, то их гораздо эффективнее запекать.
«Да, в яблоках содержится железо, но в той форме, в которой оно усваивается. Если вы его термически обработаете, оно будет усваиваться. Запечённые яблоки – пожалуйста, те же бананы, но запечённые», – отметила собеседница «Радио 1».
Она также призвала жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию в своей поликлинике. По данным Минздрава региона, с начала года этой возможностью воспользовались уже более 380 тысяч пациентов старше 18 лет. В министерстве напомнили, что регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии, что позволит быстрее вылечить их.

Читайте также:

В Дмитровской больнице заработал новый рентген-аппарат

Подмосковные врачи удалили из живота ребёнка трёхлитровую опухоль

В Щёлковской больнице диспансеризацию прошли за день более 180 человек
#здоровье
#здравоохранение
#врач
#иммунитет
#фрукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дмитровской больнице заработал новый рентген-аппарат
16 февраля 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой рентгеновский аппарат начал работать во взрослой поликлинике Дмитровской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Сегодня открываем рентген-кабинет во взрослой поликлинике Дмитровской больницы. Медицинская техника установлена взамен старой аналоговой, которая уже не отвечала современным требованиям», — пояснила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она добавила, что на закупку и установку нового рентген-аппарата, а также на ремонт кабинета было направлено свыше 20 миллионов рублей.

Новый рентгеновский аппарат делает более чёткие снимки, при этом лучевая нагрузка, которую получают пациенты в процессе исследования, значительно снижена по сравнению с аппаратами предыдущего поколения.

Читайте также:

В травмпункте Мытищинской больницы заработал новый рентген-аппарат

Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли более 380 тысяч человек

Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов
#дмитров
#рентген
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#светлана стригункова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи удалили из живота ребёнка трёхлитровую опухоль
16 февраля 2024, 13:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Гигантскую лимфатическую опухоль объёмом три литра удалили из брюшной полости двухлетнего мальчика специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Ребёнка в больницу привезли родители, обеспокоенные быстрым ростом живота у своего малыша. Обследование показало наличие лимфангиомы — опухоли из лимфатических сосудов. Такая опухоль состоит из жидкости, которая находится внутри плотной оболочки.

Лимфангиома занимала две трети живота ребёнка и сдавливала соседние органы, не давая им нормально работать.

«Опухоль решено было удалять лапароскопически — через проколы. Объем удалённой лимфатической жидкости составил три литра», — сказал завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

Читайте также:

Врач Кондратьев: «Тайминг в детской онкологии составляет 21 день»

Россиянам назвали неожиданное полезное свойство кофе

Россиянам рассказали, когда лучше сделать пилинг
#медицина
#здравоохранение
#ребёнок
#операция
#опухоль
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Кондратьев: «Тайминг в детской онкологии составляет 21 день»
15 февраля 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/Golfcuk

Заведующий учебной частью, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Глеб Кондратьев рассказал о том, что очень важно вовремя определить диагноз ребёнка.
От этого, по его словам, зависит прогноз и дальнейшее лечение.

«Тайминг в детской онкологии составляет 21 день. Поэтому, если тайминг приходится на 31 декабря или день рождения, лечение начнётся 31 декабря или в день рождения. В ситуации с химиотерапией мы говорим о привыкании организма к чему-либо. Опухоль начинает понимать, что может победить. Она коварна, и у нас должны быть механизмы не дать ей поднять голову», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Кондратьев.

Он отметил, что лечение онкологии у ребёнка может агрессивно, но вполне управляемо.

Ранее научный руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России, член президиума РАН, академик РАН Александр Румянцев к Международному дню детей, больных раком, рассказал о том, как лечится рак у маленьких пациентов и подростков.

Читайте также:

Врач Румянцев: У основной части онкозаболеваний детей — лечение лекарственное

Врачи рассказали о трёх эффективных средствах от прыщей

Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда
#врач
#прогноз
#опухоль
#рак
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали неожиданное полезное свойство кофе
Диетолог Соломатина: Кофе может способствовать похудению
15 февраля 2024, 17:36

Фото: istockphoto.com/amenic181

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что кофе может помогать в похудении, так как улучшает метаболизм.
Напиток также стимулирует выработку гормона счастья, и человеку не хочется заедать стресс или плохое настроение.

«Кофе может многим заменить привычные сладости. В период стресса часто с помощью калорийной пищи некоторые люди заедают свои проблемы, а кофе за счёт того, что способствует выработке гормона счастья серотонина, придаёт энергию и повышает настроение, избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Однако врач предостерегла от употребления кофе натощак, поскольку напиток может повредить слизистую желудка.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов обозначил опасность искусственного интеллекта в медицине.

«По данным американских врачей, при постановке диагноз «сепсис» их западный ИИ допустил ошибку в 50% случаев. То есть 50 из 100 пациентов он «похоронил». И тем товарищам, которые хотят лечиться с помощью ИИ, я бы порекомендовал обратить на это внимание и подумать, прежде чем обращаться и вести к этому других людей», — высказал мнение в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

В то же время стало известно, что в Московской области с помощью искусственного интеллекта за год провели более 80 тысяч медицинских исследований.

Читайте также:

Врач Тихомирова назвала неожиданную пользу отказа от сахара

Врач Иванова предупредила об опасности жареной пищи

Искусственный интеллект помог провести в Подмосковье за год 80 тысяч медицинских исследований
#врач
#кофе
#опасность
#стресс
#ии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, когда лучше сделать пилинг
Косметолог Богачева посоветовала пройти процедуру до весны
15 февраля 2024, 17:16

Фото: istockphoto.com/Kyryl Gorlov

Врач-дерматолог, косметолог Светлана Богачева заявила, что лучше всего сделать пилинг до весны.
В это же время специалист посоветовала пройти курс фотоомоложения, которая в сочетании с пилингом даст больший эффект.

«В конце зимы я советую пациентам пройти курс фотоомоложения лица BBL. Процедура помогает избавиться от пигментных пятен, ярко-выраженных сосудов и сосудистой сетки, и выравнивает тон лица. Но важно успеть пройти курс до наступления весны, так как активные солнечные лучи повышают риск, связанный с ультрафиолетовой нагрузкой», — добавила в беседе с Газета.ру Богачева.

Она также заявила и о противовоспалительном эффекте процедуры.

Ранее врач-косметолог Елена Анойко заявляла, что морщины в том числе и у молодых могут возникать из-за долгого сидения в телефоне, а именно – из-за излучения смартфона.

Читайте также:

Россиянам назвали неожиданную причину появления морщин

Названо лучшее время для шлифовки и пилингов

Врач Зимин: Блефаропластика и SMAS-лифтинг – популярнейшие процедуры в праздники
#врач
#курс
#косметолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф