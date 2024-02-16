Названы основные симптомы болезни щитовидной железы

С приближением весны необходимо поддержать слабеющий из-за авитаминоза иммунитет. Однако следует помнить, что далеко не во всех свежих фруктах содержатся необходимые для этого витамины, предупредила в эфире «Радио 1» врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.