Названы основные симптомы болезни щитовидной железы

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Эндокринолог Анастасия Фатеева заявила, что наиболее распространёнными проявлениями болезней щитовидной железы являются озноб и депрессия.
«Гипертиреоз означает, что щитовидка слишком активна, что вызывает потливость, чувство жара, потерю веса и учащенное сердцебиение. Гипотиреоз, наоборот, говорит о недостаточной работе железы: озноб, набор веса, отёк, сухость кожи, выпадение волос и замедление сердцебиения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Фатеева.Также о недуге могут говорить резкая смена настроения, ухудшение зрения и низкое либидо.
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