Футболист Варфоломеев назвал Вендела незаменимым

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Бывший капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев заявил о том, что в петербургской команде никто не может заменить на поле бразильского полузащитника Вендела.
«Вендела заменить трудно. Не вижу, кто мог бы это сделать в «Зените». Но он давно не играл, практики нет. Вендел — большая потеря для «Зенита», не поспоришь», — прокомментировал в беседе «РБ Спорт» Варфоломеев.
Игру футболиста Александра Коваленко эксперт не оценил, а спортсмена Ильзата Ахметова назвал умным игроком, однако по уровню профессионализма он уступает Венделу.
Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.
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