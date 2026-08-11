Россиянам раскрыли самый популярный сорт арбуза в стране

11 августа 2026, 03:22

РИА Новости: Самым популярным сортом арбуза в России стала «Русская березка»

Фото: iStock/marketlan

Самым популярным сортом арбуза в России признана «Русская березка», сообщил руководитель астраханского селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя» Артем Соколов. Его слова приводит РИА Новости.





«Русская березка» — это позднеспелый сорт, который вывели примерно девять лет назад. Он отличается высокой урожайностью и устойчивостью к пониженным температурам, хорошо переносит транспортировку и долго хранится.





«Около половины посевных площадей у нас в стране засеяны именно им, и на прилавках его больше всего», — пояснил Соколов.