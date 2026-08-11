Россиянам раскрыли самый популярный сорт арбуза в стране
РИА Новости: Самым популярным сортом арбуза в России стала «Русская березка»
Самым популярным сортом арбуза в России признана «Русская березка», сообщил руководитель астраханского селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя» Артем Соколов. Его слова приводит РИА Новости.
«Русская березка» — это позднеспелый сорт, который вывели примерно девять лет назад. Он отличается высокой урожайностью и устойчивостью к пониженным температурам, хорошо переносит транспортировку и долго хранится.
«Около половины посевных площадей у нас в стране засеяны именно им, и на прилавках его больше всего», — пояснил Соколов.Потребители ценят «Русскую березку» за отличные вкусовые качества. Ее внешний вид многие также считают привлекательным: округлая форма и черно-зеленая окраска со светло-зелеными пятнышками, напоминающими узор на коре березы. Ежегодно предприятие производит несколько тонн семян этого сорта.
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