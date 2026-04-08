Гастроэнтеролог дала советы, как мягко выйти из поста

08 апреля 2026, 16:17

Гастроэнтеролог Клиппенштейн: После поста стоит питаться небольшими порциями

После соблюдения поста стоит постепенно вводить в рацион кисломолочные продукты и нежирные сорта мяса, чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «К+31» на улице Лобачевского Евгения Клиппенштейн.





Она пояснила, что за время ограничений пищеварительная система адаптируется к более легкому рациону питания, поэтому важно обеспечить мягкий переход от ограничений к обычному рациону.





«В первые дни после поста рекомендуется начинать с теплой воды, травяного чая, овощных блюд, кисломолочных продуктов, а также нежирного мяса (курица, индейка) и рыбы», — отметила Клиппенштейн в разговоре с «Известиями».

«Основной принцип здесь тот же, что и в любой другой день: можно есть всё, что хочется, но в разумных пределах и с учётом общей суточной нормы. В сбалансированном рационе примерно 10% отводится на сладкое. Конечно, переедать не следует, но и совсем убирать десерты из питания ни к чему», — уточнила диетолог.