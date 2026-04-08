Гастроэнтеролог дала советы, как мягко выйти из поста
После соблюдения поста стоит постепенно вводить в рацион кисломолочные продукты и нежирные сорта мяса, чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «К+31» на улице Лобачевского Евгения Клиппенштейн.
Она пояснила, что за время ограничений пищеварительная система адаптируется к более легкому рациону питания, поэтому важно обеспечить мягкий переход от ограничений к обычному рациону.
«В первые дни после поста рекомендуется начинать с теплой воды, травяного чая, овощных блюд, кисломолочных продуктов, а также нежирного мяса (курица, индейка) и рыбы», — отметила Клиппенштейн в разговоре с «Известиями».
Эксперт посоветовала питаться небольшими порциями три-четыре раза в день. После выхода из поста организм возвращается к обычному ритму и базовому рациону уже к концу первой недели, заключила Клиппенштейн.
В свою очередь гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала RT, что кулич в умеренных количествах не представляет никакой опасности для здорового человека.
«Основной принцип здесь тот же, что и в любой другой день: можно есть всё, что хочется, но в разумных пределах и с учётом общей суточной нормы. В сбалансированном рационе примерно 10% отводится на сладкое. Конечно, переедать не следует, но и совсем убирать десерты из питания ни к чему», — уточнила диетолог.
По ее словам, важно придерживаться сбалансированного питания. Для этого прием пищи надо начать с основного блюда, и только потом выпить чая с куличом в качестве «сладкой точки», посоветовала Кашух.