Россиянам рассказали об опасности быстрого похудения

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Диетолог Елена Соломатина не рекомендовала быстро сбрасывать лишние килограммы, поскольку быстрое похудение приведёт к такому же быстрому набору веса снова.
Кроме этого, резкая потеря килограммов опасно для здоровья. Так, по её словам, при неправильном похудении нарушаются обменные процессы, что вредит организму.
Специалист отметила, что в такой ситуации организм подвергается дополнительному вредному стрессу, которого лучше избегать.
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«Организм начинает накапливать жировой запас. Когда человек долго и неправильно худеет, нарушаются обменные процессы. Не получая необходимые питательные вещества, человек начинает отказываться от жира, но он необходим для деления клеток, выработки стероидных и половых гормонов, клеточных мембран, нервной системы. Жир — строительный компонент, который организм будет запасать. Если человек откажется от него, особенно зимой, начнутся проблемы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.
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