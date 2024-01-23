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Россиянам рассказали об опасности быстрого похудения

Диетолог Соломатина: «Организм начинает накапливать жировой запас»
23 января 2024, 20:31
Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Диетолог Елена Соломатина не рекомендовала быстро сбрасывать лишние килограммы, поскольку быстрое похудение приведёт к такому же быстрому набору веса снова.
Кроме этого, резкая потеря килограммов опасно для здоровья. Так, по её словам, при неправильном похудении нарушаются обменные процессы, что вредит организму.

«Организм начинает накапливать жировой запас. Когда человек долго и неправильно худеет, нарушаются обменные процессы. Не получая необходимые питательные вещества, человек начинает отказываться от жира, но он необходим для деления клеток, выработки стероидных и половых гормонов, клеточных мембран, нервной системы. Жир — строительный компонент, который организм будет запасать. Если человек откажется от него, особенно зимой, начнутся проблемы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.


Специалист отметила, что в такой ситуации организм подвергается дополнительному вредному стрессу, которого лучше избегать.

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#здоровье
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Онколог Черемушкин: Овощи и фрукты могут снизить риск рака
23 января 2024, 20:43

Фото: istockphoto.com/vasiliybudarin

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что употребление овощей и фруктов, а также зелени способствует профилактике рака.
Также, по его словам, для поддержания здоровья следует отказаться или свести к минимуму потребление продуктов с химическими добавками.

«Для здоровья надо употреблять больше свежих овощей и фруктов, зелень, отказаться от вредных привычек. Не раз отмечалось, что отказ от мяса может негативно сказаться на здоровье человека. Стоит убрать из рациона продукты с большим количеством консервантов и химических веществ, сократить потребление копченых деликатесов. Они вызывают либо аллергическую реакцию, либо воспалительные изменения, которые ухудшают иммунный контроль, а риски возникновения рака увеличиваются», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

Ранее диетолог Елена Соломатина не рекомендовала быстро сбрасывать лишние килограммы, поскольку быстрое похудение приведёт к такому же быстрому набору веса снова.

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#продукты
#диетолог
#контроль
#симптомы
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Подмосковные врачи устранили причину многолетних мучений мальчика
23 января 2024, 20:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи гастроэнтерологического отделения НИКИ детства смогли поставить правильный диагноз и определить причину многолетних мучений ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступил семилетний мальчик с жалобами на постоянное першение в горле, отрыжку и позывы к рвоте. Родителей также беспокоили непроизвольные движения головы ребёнка и наклон вправо, которые со временем только усиливались.

Врачи НИКИ детства провели полное обследование школьника, сделав ему энцефалографию, суточное рН-мониторирование, ультразвуковую визуализацию головного мозга, рентген пищевода и гастроскопию.
«По результатам обследований был поставлен диагноз – «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит». Стало понятно, что вызывает наклоны головы. Речь идёт о синдроме Сандифера – проявлении рефлюксной болезни, которое характеризуется подёргиваниями мышц. Мы рекомендовали операцию», – рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина.
После успешной операции мальчика продолжили наблюдать в отделении и сейчас отмечают устойчивую положительную динамику.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Около ста подмосковных детей лечат от опасного постковидного синдрома
23 января 2024, 19:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

У переболевших COVID-19 детей может развиться мультисистемный воспалительный постковидный синдром. При таком состоянии поражаются сердце, головной мозг, лёгкие, кишечник и другие внутренние органы. Заболевание может маскироваться под другие опасные патологии, сообщила заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова.
«Этот синдром опасен тем, что иммунная система ребёнка начинает атаковать его собственный организм, вырабатывая так называемые цитокины. Позже они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая всё на своём пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС, и это немало. В группе риска – дети 10-12 лет со склонностью к полноте», – отметила врач, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Заболевание может влиять на мозг и нервную систему. При этом у ребёнка развивается такая же симптоматика, как при других патологиях – васкулите и микротромбозе. Медики начинают лечить васкулит, теряя драгоценное время.
«Симптомы МПВС – лихорадка, температура до 40°C, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Признаки заболевания – красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При этих симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», – сказала детский ревматолог.
При этом Котова подчеркнула, что дети хорошо поддаются лечению. Главное – начать его вовремя и верно подобрать терапию. А предупредить у ребёнка развитие осложнений поможет вакцинация.

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#врач
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#дети
#болезни
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Названо лучшее время для шлифовки и пилингов
Косметолог Антимирова: Шлифовки и пилинги лучше делать зимой
23 января 2024, 19:36

Фото: istockphoto.com/dimid_86

Врач-косметолог и дерматовенеролог, медицинский директор сети клиник Евгения Антимирова заявила, что шлифовки и пилинги лучше делать в зимний период времени, поскольку активное солнце для таких процедур не рекомендовано.
«Активное солнце для этих методик является строгим противопоказанием. Во время процедуры пучки лучей лазера проникают во все слои кожи, после чего важно использовать и постоянно обновлять крем с максимальным SPF при выходе на улицу на протяжении всего реабилитационного периода, который длится минимум месяц», — отметила в беседе с Газета.ру Антимирова.

Кроме этого, по её словам, в холодное время года рекомендовано фотоомоложение.

Ранее пластический хирург Дмитрий Зимин заявлял, что наиболее популярными процедурами, которые делают во время праздников, являются Блефаропластика и SMAS-лифтинг.

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#врач
#косметология
#уход
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#здоровье
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Врач Серегина: Проблемы с зубами могут привести к болезням ЖКТ и сердца
23 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto.com/klyots

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Ирина Серегина заявила, что плохая гигиена полости рта или её отсутствие, а также проблемы с зубами могут привести к проблемам ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
Также из-за проблем с зубами могут страдать ЛОР-органы.

Кроме этого, плохое состояние зубов может привести к разрушению эмали и, как следствие, образованию кариеса.

«В течение дня, по возможности, старайтесь чистить зубы после приема пищи или споласкивать ротовую полость водой или ополаскивателем для удаления остатков пищи. Не стоит забывать про дополнительные средства гигиены полости рта, такие как зубная нить, межзубные ершики, ирригатор для полости рта», — порекомендовала в беседе с Газета.ру Серегина.

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#зубы
#стоматолог
#здоровье
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Озвучены неожиданные симптомы дефицита витамина В12
Врач Ярцева: Опухший язык и онемение конечностей – признаки дефицита В12
23 января 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что среди признаков дефицита витамина В12 являются слабость, опухший язык, онемение рук и ног, а также дислексия, заторможенность и снижение аппетита.
«Также недостаток витамина В12 может привести к сухости кожи, неврологическим жалобам, повышенной утомляемости, нервозности и снижению стрессоустойчивости. И по этим признакам тоже можно определить дефицит», – прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Ярцева.

Самым действенным методом восполнить недостаток витамина врач назвала введение его медикаментозно с помощью инъекций. Однако лечение нужно согласовывать со специалистом.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова отметила, что данные об ожирении в России основаны на обращаемости граждан к специалистам.

«Рост больных ожирением во многом связан с проводимой информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой. Система здравоохранения по этому направлению работает более активно», — прокомментировала в беседе с RT Баланова.

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#лечение
#врач
#дефицит
#здоровье
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В областной детской ортопедической больнице выросло число высокотехнологичных операций
23 января 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число операций, выполненных в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, с начала года составило 798, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Высокотехнологичная помощь оказывается при лечении сложных ортопедических патологий. Право на такое лечение в МОДКТОБ имеют все граждане России при наличии медицинских показаний», — сообщил главный врач больницы Александр Григорьев.

Направление на высокотехнологичную медицинскую помощь пациент может получить по итогам комплексного обследования в консультативно диагностической поликлинике МОДКТОБ.

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#здравоохранение
#медицина
#подмосковье
#московская область
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Депутат Лантратова: Энергетики могут спровоцировать психические заболевания
23 января 2024, 17:18

Фото: istockphoto.com/Stockah

Депутат Госдумы, соавтор проекта Яна Лантратова заявила, что последствия от употребления энергетиков для здоровья могут быть весьма серьёзными.
По её словам, такие напитки могут спровоцировать заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и даже психические и психологические проблемы.

Так она прокомментировала внесённый в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним.

«Энергетическими напитками можно повредить слизистую желудка, обострить нервные и психические заболевания, спровоцировать бессонницу и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Детям лучше не употреблять энергетики: их организм не окреп, сердце находится в состоянии роста, не исключено, что энергетики противопоказаны им по состоянию здоровья. К этому вопросу стоит относиться серьёзно», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

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#сердце
#напитки
#законопроект
#заболевания
#здоровье
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В Подмосковье детские врачи прошли обучение по сердечно-легочной реанимации
23 января 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прошли обучение по сердечно-легочной реанимации. Об это сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для медперсонала родильного дома стационарного отделения №1 курс по реанимации провел анестезиолог-реаниматолог Люберецкой станции скорой Вячеслав Беспалый.

В рамках обучения медикам рассказали об определенных приемах реанимации на торсовых манекенах.

«Навыки базовой сердечно-легочной реанимации — это реальная возможность спасти чью-то жизнь в критической ситуации. Наши врачи были рады освежить свои теоретические знания и отработать умения на практике», — поделилась заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Людмила Липовенко.

Стоит отметить, что по итогам тренинга все присутствующие показали отличные результаты по проведению сердечно-легочной реанимации.

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#врачи
#жизнь
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