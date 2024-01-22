Нутрициолог призвала россиян не отказываться от хлеба

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Исключение хлеба из рациона питания чревато дефицитом полезных веществ. Об этом предупредила нутрициолог Екатерина Кузина в беседе с изданием aif.ru.
Кузина отметила, что врачи часто советуют уменьшить потребление мучных изделий из-за их калорийности. По словам эксперта, полный отказ от хлеба грозит дефицитом витаминов и микроэлементов.
Врач пояснила, что вместе с хлебом человек получается витамины группы В, которые нужны для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, витамин Е, а также магний, калий, фосфор, хлор, кобальт, железо иванадий. Она отметила, что некоторые веществу лучше усваиваются именно из хлеба.
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Врач пояснила, что вместе с хлебом человек получается витамины группы В, которые нужны для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, витамин Е, а также магний, калий, фосфор, хлор, кобальт, железо иванадий. Она отметила, что некоторые веществу лучше усваиваются именно из хлеба.
«Не случайно ведь хлеб включен в национальные рекомендации по питанию всех развитых стран. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять его не менее 25 граммов в сутки», — заключила специалист.Читайте также:
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Алина Юрчак