Гастроэнтеролог Кашух: От кофе натощак стоит отказаться курильщикам
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о двух привычках, которые могут негативно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта.
В беседе с РИАМО врач выделила употребление кофе натощак как первую из них. Этот напиток может вызвать проблемы у людей с инфекцией хеликобактер пилори или воспалением в двенадцатиперстной кишке. Особенно опасно пить его натощак курильщикам и тем, кто принимает обезболивающие. Если же таких проблем нет, то вреда не будет.
Вторая привычка — это любовь к фастфуду и перекусам на бегу. Частое употребление чипсов, шоколадных батончиков или картошки фри вместо полноценной еды нарушает выработку пищеварительных ферментов. Это приводит к неравномерной нагрузке на ЖКТ.
Кашух отметила, что нет зимних правил здорового питания. Существуют универсальные принципы, которые полезно соблюдать в любое время года.
Читайте также: