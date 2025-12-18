«Скармливали собакам»: Историк русской кухни раскрыл, зачем Трампу подарили ящик красной икры
Историк Сырников: Красная икра является признанным во всем мире деликатесом
Российская икра намного вкуснее американской. Об этом рассказал председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг по истории русской кухни Максим Сырников.
Ранее стало известно, что президенту США Дональду Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровска.
«Наша икра действительно известна по всему миру и считается одной из самых вкусных, особенно дальневосточная. Хотя в Америке тоже водятся лососевые, наша продукция имеет особый вкус и высоко ценится», — отметил Сырников в разговоре с Life.ru.
Он уточнил, что в России массово употреблять красную икру начали около ста лет назад, а еще в середине XIX века жители Камчатки скармливали её ездовым собакам.
На протяжении многих столетий в России под словом «икра» подразумевалась чёрная икра осетровых рыб. Красную икру начали воспринимать только во времена СССР.
На сегодняшний день красная икра из России является признанным деликатесом во всем мире, и такой подарок не мог не порадовать Трампа, заключил Сырников.