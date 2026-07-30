Гастроэнтеролог назвал норму тарелок еды за раз

30 июля 2026, 16:33

Гастроэнтеролог Вялов: съесть две тарелки еды за один раз является нормой

Фото: istockphoto/Muratani

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов дал четкие рекомендации относительно безопасного объема пищи за один прием, опровергнув популярный миф о переедании. Информация есть в его Telegram-канале. Специалист заявил, что две стандартные тарелки еды не являются избыточными и полностью соответствуют физиологическим нормам.