Гастроэнтеролог назвал норму тарелок еды за раз
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов дал четкие рекомендации относительно безопасного объема пищи за один прием, опровергнув популярный миф о переедании. Информация есть в его Telegram-канале. Специалист заявил, что две стандартные тарелки еды не являются избыточными и полностью соответствуют физиологическим нормам.
По словам эксперта, вместимость обычной тарелки составляет около 250 граммов, а суммарные 500 граммов за прием пищи он назвал оптимальной разовой порцией для взрослого человека. Такой объем, подчеркнул врач, не вызывает перерастяжения стенок желудка и обеспечивает устойчивое чувство сытости, а значит, опасения по поводу переедания в упомянутом случае необоснованны.
При этом гастроэнтеролог предостерег от добавления третьей порции, особенно если она представлена десертом, пишет Общественная Служба Новостей. По его мнению, это уже выходит за рамки нормы, провоцирует ощущение тяжести и с высокой долей вероятности ведет к превышению суточной калорийности рациона.
Врач настоятельно рекомендовал придерживаться объема в две тарелки. Это поможет сохранить комфортное пищеварение и энергетический баланс организма.
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