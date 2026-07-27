Гастроэнтеролог ответил, нужно ли мыть яйца перед приготовлением
Врач-гастроэнтеролог Александр Приказчиков разрешил многолетний кулинарный спор, заявив, что мыть магазинные куриные яйца с прилипшими перышками перед готовкой не обязательно. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист пояснил, что если скорлупа цела, а загрязнение незначительно, достаточно просто удалить видимую грязь сухой салфеткой и сразу приступать к приготовлению блюда. При этом доктор подчеркивает разницу между фабричными и фермерскими продуктами. Грязные домашние или хозяйственные яйца перед использованием мыть все же стоит, но делать это следует непосредственно перед тепловой обработкой, а не заранее, чтобы не нарушить защитный слой скорлупы.
Особое внимание медик уделил блюдам, не проходящим полную термическую обработку. В таких случаях, по его словам, надежнее использовать пастеризованный жидкий яичный продукт без скорлупы, чем рассчитывать на эффективность мытья.
Кроме того, Приказчиков напомнил, что, согласно рекомендациям Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), гораздо более важными факторами безопасности являются правильные условия хранения, тщательная гигиена рук и достаточная термическая обработка продукта.
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