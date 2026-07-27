Гастроэнтеролог ответил, нужно ли мыть яйца перед приготовлением

27 июля 2026, 18:40

Гастроэнтеролог Приказчиков: яйца перед приготовлением мыть не нужно

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Врач-гастроэнтеролог Александр Приказчиков разрешил многолетний кулинарный спор, заявив, что мыть магазинные куриные яйца с прилипшими перышками перед готовкой не обязательно. Об этом сообщает «Лента.ру».