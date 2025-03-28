Хирурги спасли россиянина, который два года мог спать только сидя

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Хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева спасли россиянина, который из-за проблем с ЖКТ мог спать только сидя. Как сообщили в больнице, мужчине около 20 лет назад провели большую полостную операцию — соединили желудок с тонким кишечником, из-за чего в брюшной полости появилась дополнительная петля и пища систематически возвращалась в желудок.
Как передает «Сiбдепо», постепенно функция желудка начала атрофироваться, а пища стала попадать в пищевод. Из-за этого мужчину мучили боли, изжога и тошнота, появились проблемы со сном.
Со временем опухоль разрушила и деформировала теменную кость, поразив подкожную клетчатку. После и вовсе появился отек головного мозга и потребовалась операция.
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«Мы полностью исправили ситуацию, выполнив малотравматичную операцию. Через небольшие проколы разобщили этот «замкнутый круг». Создали на желудке клапан, чтобы орган начал правильно функционировать», — приводят в издании слова Орлана Ооржака, заведующего хирургическим отделением №1 КОКБ.В то же время в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли пациентку с опухолью оболочек мозга, которая деформировала кости черепа. Как сообщает АГН «Москва», новообразование начало расти еще два года назад после падения. Тогда женщина проигнорировала травму.
Со временем опухоль разрушила и деформировала теменную кость, поразив подкожную клетчатку. После и вовсе появился отек головного мозга и потребовалась операция.
«Так как опухоли такого размера отлично кровоснабжаются — во время их удаления есть риск массивной кровопотери. Благодаря квалификации наших специалистов и современному оборудованию, этого не произошло. После удаления опухоли нейрохирурги выполнили пластику дефекта черепа титановой пластиной», — передают в агентстве сообщение учреждения.Читайте также:
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Данил Пономарев