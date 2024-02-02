Гастроэнтеролог назвал полезный для сердца фрукт

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Бананы могут оказать существенную пользу для сердечного здоровья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.
«Один банан содержит 9% суточной нормы калия, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Употребление банана может помочь нормализовать артериальное давление и обеспечить организм энергией на целый день благодаря высокому содержанию углеводов», - заявил Габуев в беседе с news102.ru.
Однако он предупредил, что не стоит употреблять бананы на голодный желудок, так как это может создать слишком большую нагрузку на сердечную систему. По рекомендации врача, в день можно есть не более одного банана в качестве десерта.
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