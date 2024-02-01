Нарколог Холдин рассказал о вероятности появления онкологии из-за алкоголя

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Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, вызывает ли алкоголь онкологию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что систематический приём даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.
Кроме этого, для снижения вероятности появления онкологии необходимо полностью отказаться от алкогольных напитков, а также наладить режим питания, отдыха и заниматься физическими упражнениями.
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«Появление онкологии чаще выявляются у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками и делает это на постоянной основе. При систематическом питье алкоголя чаще всего увеличивается вероятность возникновения рака желудочно-кишечного тракта. <…>При употреблении алкоголя затрудняется высасывание многих витаминов, минеральных, полезных и нужных организму веществ, которые защищают от рака. Появляется их дефицит. Такой обессиленный организм становится мишенью для онкологических заболеваний», — поделился Виталий Холдин.
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