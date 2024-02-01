Нарколог Холдин рассказал о вероятности появления онкологии из-за алкоголя

Одиночество после выхода на пенсию может привести к инфаркту и инсульту у пожилых людей. Об этом рассказал консультант по неотложной медицинской помощи, профессор Роб Гэллуэй, пишет Daily Mail.

«Механизм воздействия одиночества на работу сердца и сосудов невероятно сложен, но сводится к тому, что человек испытывает стресс, который приводит к повышению артериального давления», - пояснил специалист.

Он также отметил, что стресс приводит к преждевременному старению. Однако Гэллуэй подчеркнул, что не все медицинское сообщество согласно с тем, что одиночество приводит к инфаркту или инсульту, при этом он добавил, что не стоит игнорировать многочисленные случаи, которые подтверждают пагубное влияние одиночества на здоровье.Врач объяснил, что ежедневно сталкивается со пациентами, которые перенесли инсульт или инфаркт сразу после выхода на пенсию.