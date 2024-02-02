Врач назвала правила защиты от образования тромбов

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Чтобы снизить риск сгущения крови и образования тромбов, необходимо скорректировать рацион питания, чтобы в нем быть достаточно витаминов и минеральных веществ, но без их переизбытка. О правилах защиты от тромбов рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с aif.ru.
Врач отметила, что если у человека густая кровь, это значит что организм обезвожен. При нехватке жидкости тромбоциты склеиваются, откладываются в сосудах и образовывают тромбы.
Чтобы избежать этого, Денисова посоветовала пить 1,5-2 литра жидкости. Кроме воды можно пить некрепкий чай.
«А вот кофе и алкоголь не считаются, потому что они, наоборот, выводят жидкость из организма. Один из рисков сгущения крови и образования тромбов — высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем — в чае, кофе, энергетических напитках», — заявила эксперт.Диетолог уточнила, что любителям кофе стоит увеличить и объем употребляемой воды.
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Алина Юрчак