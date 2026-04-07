Гастроэнтеролог назвал привычки, которые нарушают пищеварение
Гастроэнтеролог Чулев: Нерегулярное питание создает нагрузку на ЖКТ
Нерегулярное питание отрицательно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредил гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Чулев.
По его словам, длительные перерывы между едой, пропуски завтрака и переедание перегружают желудок и нарушают его нормальную работу.
«Вредной также является привычка есть в спешке или на ходу. В таких условиях пища плохо пережевывается и недостаточно обрабатывается слюной, что затрудняет дальнейшее переваривание и может вызывать дискомфорт», — отметил Чулев в разговоре с «Известиями».
Кроме того, злоупотребление жирной и жареной пищи приводит к вздутию, тяжести и нарушению моторики кишечника. Также отрицательное влияние на ЖКТ оказывает стресс, недостаток воды, чрезмерное употребление кофе, алкоголь и курение.
Для нормализации пищеварения Чулев порекомендовал соблюдать режим питания, тщательно пережевывать пищу, пить больше воды и минимизировать стрессовые факторы.