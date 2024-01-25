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Гастроэнтеролог назвал топ-3 симптома больной печени

Гастроэнтеролог Харлов назвал три симптома больной печени
25 января 2024, 11:16
Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что больше трети жителей больших городов сталкиваются с проблемой неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание можно вылечить, если вовремя диагностировать и начать лечение.

В беседе с изданием pravda.ru Харлов перечислил три главных признака, которые указывают на нарушения в работе печени. Первым тревожным признаком неалкогольной жировой болезни печени врач назвал увеличение окружности живота.

Также признаком метаболического синдрома, включая болезнь печени, может быть дневная сонливость, которая сопровождается апноэ. Харлов призвал россиян следить за своим организмом и систематически проходить диагностические процедуры, такие как УЗИ печени и анализы крови.


Медик подытожил, что алкогольное и неалкогольное поражение печени могут сочетаться и вместе они становятся еще опаснее, чем отдельности.

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В Долгопрудном врачи спасли мужчину с переломом височной кости и гематомой мозга
25 января 2024, 10:51

Фото: iStock/gpointstudio

Мужчину с тяжёлой черепно-мозговой травмой, полученной при падении, спасли нейрохирурги Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Пациента привезла бригада скорой помощи. Выяснилось, что 32-летний мужчина поскользнулся на льду и сильно ударился головой. Он ненадолго потерял сознание, а когда пришёл в себя, у него началась рвота и судороги.

«Обследование показало, что у пациента перелом правой височной кости с переходом на теменную и гематома в правой лобной и височно-затылочной долях. Мужчину немедленно отправили на операцию. Врачи провели трепанацию черепа и удалили гематому», — уточняется в сообщении.

После операции пациент некоторое время наблюдался в реанимационной палате, затем его перевели палату отделения нейрохирургии. Сейчас состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное, мужчину готовят к переводу на амбулаторное лечение.

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Названо еще одно полезное свойство чая
LRH: три чашки чая в день снижают биологический возраст
25 января 2024, 10:39

Фото: istock / WiroKlyngz

Китайские ученые выяснили, что чай помогает в борьбе со старением. При систематичном употреблении этот напиток снижает биологический возраст. Результаты исследований публикует журнал The Lancet Regional Health — Western Pacific.

Сначала эксперты опросили участников, чтобы узнать, какой сорт чая они любят и как часто его употребляют. Затем на протяжении двух лет ученые наблюдали за участниками и собирались информацию об их биологическом возрасте. В исследовании принимало участие 5998 респондентов из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и 7931 человек из Китая в возрасте от 30 до 79 лет.

«Мы обнаружили, что употребление примерно трех чашек чая в день или 6-7 граммов заварки может оказать омолаживающее действие», — сообщила о результатах результаты работы одна из ведущих авторов исследования, И Сян.
Исследователь выдвинула предположение, что биологический возраст снижается за счет веществ и активных соединений, содержащихся в чае. И Сян подчеркнула, что наибольший эффект почувствовали участники, которые пили напиток регулярно и в умеренном количестве. Еще одним возможным фактором она назвала отказ от алкоголя.

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#счёт
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Врач назвал пищевой продукт, вызывающий рак всех органов ЖКТ и половой системы
Хирург Умнов: водка повышает риск онкологии всех органов ЖКТ и половой системы
25 января 2024, 10:18

Фото: istock / ipopba

Водка — это канцероген, способный вызывать мутации в клетках тканей, который чаще всего контактируют с алкоголем. Об опасного этого напитка рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Врач отметил, что крепкие спиртные напитки провоцируют рост опухолей во всех органах желудочно-кишечного тракта и половой системы.

«Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, всех органов ЖКТ. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — пояснил Умнов в беседе с news.ru.
Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что пиво опасно для здоровья, так как нарушает работу всех органов и систем организма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#хирург
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#рак
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Диетолог Ионова опровергла миф о пользе моркови и черники для зрения человека
25 января 2024, 07:07

Фото: iStock/udra

Морковь уже давно считается полезным продуктом для поддержания качества зрения. Однако на самом деле это миф, поскольку не существует на сегодняшний день никаких исследований, подтверждающих прямую связь между употреблением моркови и хорошим зрением. Об этом рассказала «Общественной службе новостей» врач-диетолог Лидия Ионова.
Врач отметила, что качество зрения зависит от времени, проведенного при естественной освещенности, и ни одни продукты питания, включая морковь и чернику, не оказывают прямого воздействия на остроту зрения.

«Когда пишут, что что-то улучшает остроту зрения — это такой же миф, как когда о продукте питания говорят, что он улучшает состояние кожи и ногтей. Смешно», — заявила Ионова.

Корни же такого убеждения, по её словам, лежат в той пользе, которую употребление моркови в пищу в принципе может принести нашему организму. В частности, этот овощ остается полезным продуктом, благотворно влияющим на микрофлору кишечника, а кроме того — содержит бета-каротин, способный преобразовываться в витамин А. А вот последний как раз полезен для зрения, например, улучшает остроту сумеречного зрения.

Черника, в свою очередь, также является полезной для организма ягодой, которая богата антиоксидантами, антоцианами и биофлавоноидами, оказывающими противовоспалительное действие. Её употребление положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, укрепляет стенки сосудов и понижает диастолическое и систолическое давление.

Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказывала, что морковь и черника действительно улучшают зрение, поскольку содержат витамин А. Именно он помогает сохранять здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте. Помимо этих продуктов, сохранить здоровое зрение помогают листовые овощи, рыба и яйца.

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#врачи
#зрение
#овощи
#фрукты
#советы
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Врач Гальперин: «Страховой системы у нас так и не образовалось»
24 января 2024, 21:26

Фото: istockphoto.com/artisteer

Президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин объяснил причины, по которым в России так и не ложилось страховая система, подобная системам в других странах.
По его словам, страхователем, то есть, тем, кто платит за медуслуги, в России является не сам гражданин, а работодатель либо местные исполнительные органы, по месту проживания гражданина.

«Никакой страховой системы у нас так и не образовалось за всё время. Страховая система — система взаимоотношений между страхователем, тем, кто покупает страховку, и страховщиком, тем, кто гарантирует услуги в момент наступления страхового случая. Пациент, который во всем мире является страхователем, в России таковым не считается и страховая компания, о которой мы думали, что она страховщик, на самом деле страховщиком не является», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гальперин.

Ранее проводилось исследование, которое показало, что россиянам для комфортной и благополучной жизни нужны качественная медицина и финансовая подушка безопасности.

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#медицина
#пациент
#омс
#врач
#услуги
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Врач Чернышова назвала закаливание полезным методом оздоровления
24 января 2024, 19:55

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что закаливание может способствовать оздоровлению, в частности, сердечно-сосудистой системы.
Она отметила, что закаливание может быть полезным для людей старшего возраста.

«Такие процедуры полезны не только для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, но и для борьбы с метеозависимостью, а также для улучшения иммунитета. При регулярных процедурах организм учится не переохлаждаться, сосуды быстро сокращаются на холоде и перестают отдавать тепло. Таким образом, вероятность простуд и уровень снижения иммунитета сокращаются», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

При этом, начинать закаливаться надо правильно, постепенно, начиная с небольших контрастных процедур.

А вот с осторожностью к подобным процедурам надо относится людям с ишемической болезнью или сердечной недостаточностью. Перед тем, как начать практиковать закаливание, лучше посоветоваться с врачом.

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#врач
#здоровье
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Врач Болибок: Вакцину от оспы обезьян нет смысла применять массово
24 января 2024, 19:35

Фото: istockphoto.com/Diy13

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок заявил, что вакцина от оспы обезьян уже создана, однако массово её применять нет смысла.
«Но нет смысла применять её массово, потому что это заболевание передаётся только при тесном контакте «кожа к коже», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

Специалист добавил, что антибиотиками лечить заболевания тоже невозможно.

Он также отметил, что в нашей стране очагов оспы обезьян нет.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявлял, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно. При этом, в то же время, по его словам, нельзя исключать и того, что в процессе изучения микроорганизмов могут раскрыться их новые свойства, вредные для человека.

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#опасность
#заболевания
#вирусолог
#оспа обезьян
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В Саратове врачи извлекли из-под кожи лба россиянина червя длиной 12 см
24 января 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В Саратове мужчине удалили червя из лобной области, сообщает городская клиническая больница №9.
Мужчина заметил припухлость на лице и обратился к медикам. Врачи выписали ему медикаментозное лечение, но легче 43-летнему мужчине не становилось.

Хирург предположил, что у пациента наблюдаются признаки паразитарного поражения. Врачи повели операцию и достали живого гельминта рода дирофелярии длиной 12 см.

Такой тип паразитов передается через укус комара. При этом последствия могут проявиться спустя 6 месяцев после укуса.

Ранее сообщалось, что девочка из Австралии бросила занятия танцами из-за того, что у неё открылась аллергия на себя. Проблемы со здоровьем у 11-летней Суммы Уильямс начались в 2022 году. Тогда у девочки воспалилась, покраснела, потрескалась и начала шелушиться кожа.

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#здоровье
#операция
#врачи
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Женщина смогла замедлить старение на 26% и рассказала о своём методе
24 января 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

64-летняя Эми Хардисон из США рассказал о методе, замедлившим старение на 26%, который ей помог занять 5 место в «Олимпиаде омоложения».
Fortune пишет, что в «Олимпиаде омоложения» принимали участие около 4 000 человек. Всех их подвергли эпигенетическому исследованию ДНК, который показывают разницу между хронологическим возрастом и фактическим старением организма. Из его результатов ясно, что темп увеличения биологического возраста Хардисон составляет только 74%.

По данному показателю женщина превзошла одного из организаторов «Олимпиады омоложения» — миллиардера Брайана Джонсона, одержимого идеей бессмертия и тратит на борьбу со старением 2 млн долларов в год.
Мужчина переливает себе кровь 17-летнего сына, сидит на диетах и прибегает к ударно-волновой терапии пениса. Но его результат оказался на 2% хуже, чем у Хардисон.

При этом женщина не стремилась к омоложению, а просто придерживалась здорового образа жизни. Женщина ест постное мясо, овощи и фрукты. Не употребляет полуфабрикаты и всё готовит самостоятельно. Последние 50 лет Хардисон ежедневно не менее часа занимается аэробикой, плаванием или тренируется на эллиптическом велотренажере.
«Мне осталось еще лет 20. Может, 25 или около того. Я хотела бы прожить их как можно лучше, и только. 84, 85, 86 лет мне более чем достаточно»,-говорит женщина.
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#здоровье
#красота
#женщины
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