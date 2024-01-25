Гастроэнтеролог назвал топ-3 симптома больной печени

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Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что больше трети жителей больших городов сталкиваются с проблемой неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание можно вылечить, если вовремя диагностировать и начать лечение.
В беседе с изданием pravda.ru Харлов перечислил три главных признака, которые указывают на нарушения в работе печени. Первым тревожным признаком неалкогольной жировой болезни печени врач назвал увеличение окружности живота.
Также признаком метаболического синдрома, включая болезнь печени, может быть дневная сонливость, которая сопровождается апноэ. Харлов призвал россиян следить за своим организмом и систематически проходить диагностические процедуры, такие как УЗИ печени и анализы крови.
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