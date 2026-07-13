Гастроэнтеролог предупредила некоторых людей об особой опасности холодных напитков в жару
Гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская рассказала, для кого холодные напитки в жару могут быть опасны. Об этом пишет «Лента.ру».
Ледяная вода, мороженое и другие прохладительные напитки, как правило, безопасны в жаркую погоду для большинства людей. Однако врач рекомендует отказаться от них тем, у кого холодные продукты могут спровоцировать спазм пищевода.
Головчанская объяснила, что спазм может проявляться болью или ощущением сдавливания за грудиной. В некоторых случаях человеку становится трудно глотать, а иногда он чувствует, что пища застряла в горле.
Людям, испытывавшим подобные симптомы, гастроэнтеролог советует избегать употребления воды из холодильника и не добавлять много льда в напитки. При этом врач отметила, что тем, кого холодные напитки не беспокоят, можно их пить без опасений.
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