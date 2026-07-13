Гастроэнтеролог предупредила некоторых людей об особой опасности холодных напитков в жару

13 июля 2026, 18:44

Гастроэнтеролог Головчанская: Холодные напитки могут вызвать спазм пищевода

Фото: iStock/Pixfly

Гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская рассказала, для кого холодные напитки в жару могут быть опасны. Об этом пишет «Лента.ру».