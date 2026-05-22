Гастроэнтерологи подсказали способы избавиться от вздутия живота
Гастроэнтерологи Ниша Патель и Аджай Верма рассказали, как быстро избавиться от вздутия живота. Об этом пишет The Guardian.
Эксперты указали, что одной из распространённых причин дискомфорта является нарушение водного баланса. По мнению Вермы, это может привести к задержке пищи в кишечнике, что способствует образованию газов и ощущению тяжести в животе. Для предотвращения таких проблем он рекомендовал обогащать рацион овощами, фруктами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами.
Врачи также советовали быть более активными и не злоупотреблять едой, особенно в вечернее время. Они отметили, что небольшая прогулка после приёма пищи может ускорить процесс пищеварения и уменьшить дискомфорт. Кроме того, Патель рекомендовала ограничить потребление алкоголя, жирной пищи и продуктов глубокой переработки.
Гастроэнтеролог также подчеркнула, что многие недооценивают важность водного режима и влияния стресса на работу кишечника. Вода способствует размягчению стула и поддерживает нормальное продвижение пищи, пояснила Патель. Она добавила, что для более быстрого избавления от вздутия живота важно хорошо высыпаться и снижать уровень тревожности.
