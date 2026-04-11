Гастроэнтеролог назвала риски употребления яиц на Пасху для некоторых людей
Употребление куриных яиц может быть небезопасно для людей с рядом хронических заболеваний. Об этом в беседе с «Известиями» поделилась врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Куриное яйцо, по мнению эксперта, представляет собой сбалансированный продукт, богатый полноценным белком, витамином D, а также холином и лецитином, которые поддерживают функционирование нервной системы. Кашух подчеркнула, что для здорового взрослого человека употребление двух-трех яиц за праздничным столом не несет рисков для здоровья.
Однако врач обратила внимание на то, что людям с желчнокаменной болезнью следует быть осторожными. Яичный желток может стимулировать сокращение желчного пузыря, что при наличии камней может привести к закупорке желчных протоков и острой боли. Ограничения также касаются пациентов с заболеваниями поджелудочной железы, такими как хронический панкреатит, так как яйца могут увеличивать нагрузку на этот орган.
Эксперт отметила, что при аллергии на куриный белок даже небольшое количество продукта может вызвать серьезные реакции, такие как крапивница, отек дыхательных путей и анафилаксия. Кроме того, умеренность в потреблении яиц рекомендуется людям с повышенным уровнем холестерина, которым следует ограничить их употребление до одного в день.
