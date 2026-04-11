Врач рассказал, можно ли есть мясо в первый день после Великого поста
Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в разговоре с РИА Новости сообщила, что после строгого поста нельзя резко возвращаться к обычному режиму питания.
Переход от строгого поста к пасхальному столу требует осторожности. В первые три-четыре дня рекомендуется избегать тяжелой пищи, особенно людям с заболеваниями печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и сахарным диабетом. Врач советует отложить мясо на 2-3 дня.
Возвращаясь к мясу, лучше начать с легких и нежирных сортов, таких как курица или молочная телятина. После поста рекомендуется употреблять кисломолочные продукты, такие как творог и кефир, варить каши, запекать овощи, а также включать в рацион нежирную рыбу и морепродукты.
Рекомендуется питаться каждые три часа, но в умеренных порциях, чтобы организм постепенно привыкал к нагрузке. Важно не засиживаться за столом, а сочетать застолье с активным отдыхом. Это могут быть прогулки, игры на свежем воздухе и другие физические активности, которые помогут поднять настроение и улучшить самочувствие, советует Царан.
