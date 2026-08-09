Уролог назвал первые тревожные симптомы рака простаты

09 августа 2026, 13:53

Врач Вотяков: Внезапные сильные позывы к мочеиспусканию — симптом рака простаты

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Ранние стадии рака простаты почти всегда протекают полностью бессимптомно, но есть несколько сигналов, на которые стоит обратить внимание. Об этом сообщил онколог, главный уролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Евгений Вотяков, передает «Лента.ру».