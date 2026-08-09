Уролог назвал первые тревожные симптомы рака простаты
Ранние стадии рака простаты почти всегда протекают полностью бессимптомно, но есть несколько сигналов, на которые стоит обратить внимание. Об этом сообщил онколог, главный уролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Евгений Вотяков, передает «Лента.ру».
Первым тревожным сигналом врач назвал нестерпимые внезапные позывы к мочеиспусканию. Он отметил, что при раке простаты мочеиспускание становится слабым и прерывистым, а в некоторых случаях мужчинам приходится напрягаться, чтобы начать процесс.
Среди первых признаков заболевания врач упомянул дискомфорт или боль во время эякуляции, а также проблемы с достижением эрекции. Иногда может появиться кровь в моче или сперме, хотя этот симптом чаще проявляется на более поздних стадиях, когда опухоль распространяется на мочевой пузырь или семявыносящие протоки, предупредил Вотяков.
Врач подчеркнул, что полагаться на самочувствие при раке простаты опасно, так как это может привести к поздней диагностике. Единственный способ выявить заболевание на ранней стадии, когда оно поддается лечению, — это регулярное прохождение скрининга, даже если нет никаких жалоб.
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