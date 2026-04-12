Гастроэнтеролог назвала вызывающий повышенное газообразование популярный завтрак
Некоторые привычные на завтрак блюда вредят здоровью. Об этом сообщила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус в беседе с «Лентой.ру».
Гастроэнтеролог утверждает, что свежая выпечка, включая круассаны, является одним из самых нежелательных вариантов завтрака. По её мнению, использование рафинированной белой муки, большого количества сливочного масла или маргарина и сахара может замедлить работу пищеварительной системы и вызвать процессы брожения. Кроме того, дрожжевая выпечка часто приводит к повышенному газообразованию и может стать причиной изжоги, предупреждает специалист.
Также Гостроус не рекомендует употреблять на завтрак бутерброды с колбасой на белом хлебе, считая их одним из самых вредных для желудка вариантов. Белый хлеб обладает высоким гликемическим индексом и практически не имеет пищевой ценности. Колбаса содержит скрытые жиры, большое количество соли, фосфаты, консерванты и усилители вкуса, что создаёт значительную нагрузку на поджелудочную железу, задерживает жидкость в организме и при регулярном употреблении может способствовать развитию гастрита и панкреатита, поясняет гастроэнтеролог.
По словам Гостроус, употребление цитрусовых соков и кофе натощак также может негативно сказаться на здоровье желудка. Эти напитки стимулируют выработку соляной кислоты, которая, не имея пищи для нейтрализации, начинает раздражать и повреждать слизистую оболочку желудка. Особенно опасно сочетание кофе и сигареты на голодный желудок, так как это может привести к эрозиям и гастриту с повышенным уровнем кислотности, подчёркивает врач. Кроме того, гастроэнтеролог включила в список вредных завтраков йогурты с добавками, сладкие каши быстрого приготовления и яичницу с беконом.
Читайте также: