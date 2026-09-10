Гастроэнтеролог опровергла популярный миф о холестерине

10 сентября 2026, 20:00

Врач Помойнецкая: Уровень холестерина в крови не увеличивается из-за жирной пищи

Фото: iStock/happy_lark

Уровень холестерина в крови не увеличивается из-за употребления жирной пищи. Об этом в личном блоге сообщила гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.