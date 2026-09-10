Гастроэнтеролог опровергла популярный миф о холестерине
Уровень холестерина в крови не увеличивается из-за употребления жирной пищи. Об этом в личном блоге сообщила гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.
По словам специалиста, миф о вреде жиров пугает многих людей, заставляя избегать употребления масла, яиц, баранины, сала, сыра и творога. Однако научные исследования показывают, что обезжиренная диета может быть вредна для здоровья. Она подчеркнула, что жиры не влияют на уровень холестерина в крови.
Помойнецкая отметила, что холестерин может повышаться из-за употребления продуктов с высоким содержанием простых углеводов и триглицеридов, таких как переработанные продукты, сахар, мучные изделия, торты, печенье, колбасы, сосиски, полуфабрикаты и плавленые сыры.
Читайте также: