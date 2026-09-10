Раскрыта простая стратегия для снижения риска развития рака

10 сентября 2026, 15:58

Врач Хупер: Работа по дому и ходьба помогают снизить риск развития рака

Фото: iStock/demaerre

Для снижения риска развития рака необязательно тратить много времени, сил и денег. Об этом заявила врач общей практики Люси Хупер, передает Newsweek.