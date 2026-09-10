Раскрыта простая стратегия для снижения риска развития рака
Для снижения риска развития рака необязательно тратить много времени, сил и денег. Об этом заявила врач общей практики Люси Хупер, передает Newsweek.
Согласно мнению специалиста, снизить риск развития онкологических заболеваний можно благодаря простым повседневным привычкам, которые не требуют специальных знаний или значительных усилий. Движение, как она отметила, играет ключевую роль, и речь идет именно о повседневной активности, а не о целенаправленных упражнениях. Работа по дому, увеличение количества шагов и времени, проведенного на ногах, способствуют снижению вероятности рака, пояснила врач.
Хупер подчеркнула, что осознание этого факта особенно важно в настоящее время, поскольку ежегодно число онкологических пациентов растет. Эта тенденция, по ее словам, сохранится, и, согласно недавнему исследованию, к 2050 году количество новых случаев увеличится на 67 процентов по сравнению с уровнем 2024 года.
Врач уточнила, что увеличение числа новых случаев рака связано в первую очередь с ростом продолжительности жизни и увеличением численности пожилых людей. Согласно ее заверению, индивидуальный риск останется неизменным.
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