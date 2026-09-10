Россиянам дали пять советов для сохранения здоровья кишечника

10 сентября 2026, 16:45

Профессор Спектор призвал есть ферментированные продукты ради здоровья кишечника

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор дал пять советов, которые помогут сохранить здоровье кишечника. Об этом пишет издание Men's Health.