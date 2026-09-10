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Россиянам дали пять советов для сохранения здоровья кишечника

Профессор Спектор призвал есть ферментированные продукты ради здоровья кишечника
Фото: iStock/YelenaYemchuk

Профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор дал пять советов, которые помогут сохранить здоровье кишечника. Об этом пишет издание Men's Health.



Согласно его мнению, для поддержания здоровья кишечника важно включать в рацион около 30 различных растений каждую неделю. Это могут быть орехи, бобовые, семена, овощи, фрукты, специи, травы и цельнозерновые продукты. Профессор также рекомендует делать перерыв в 12-14 часов между ужином и завтраком, чтобы полезные бактерии могли очистить слизистую оболочку кишечника и улучшить её состояние.

Еще один совет от Спектора — употреблять ферментированные продукты, которые способствуют разнообразию микрофлоры кишечника. Кроме того, важно включать в рацион фрукты и овощи разных цветов. Яркие пигменты в этих продуктах обусловлены полифенолами, которые питают полезные микробы кишечника, объяснил специалист. В завершение он рекомендовал ограничить потребление ультрапереработанных продуктов.

Екатерина Коршунова

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