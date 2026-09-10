Россиянам дали пять советов для сохранения здоровья кишечника
Профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор дал пять советов, которые помогут сохранить здоровье кишечника. Об этом пишет издание Men's Health.
Согласно его мнению, для поддержания здоровья кишечника важно включать в рацион около 30 различных растений каждую неделю. Это могут быть орехи, бобовые, семена, овощи, фрукты, специи, травы и цельнозерновые продукты. Профессор также рекомендует делать перерыв в 12-14 часов между ужином и завтраком, чтобы полезные бактерии могли очистить слизистую оболочку кишечника и улучшить её состояние.
Еще один совет от Спектора — употреблять ферментированные продукты, которые способствуют разнообразию микрофлоры кишечника. Кроме того, важно включать в рацион фрукты и овощи разных цветов. Яркие пигменты в этих продуктах обусловлены полифенолами, которые питают полезные микробы кишечника, объяснил специалист. В завершение он рекомендовал ограничить потребление ультрапереработанных продуктов.
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