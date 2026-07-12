Врач разрушила главный утренний миф о фруктах

12 июля 2026, 12:04

Эндокринолог Садовская: переедание фруктов ведёт к набору веса

Фото: Istock/goodmoments

Врач-эндокринолог Виктория Садовская из «СберЗдоровья» опровергла миф, что фрукты полезны только в первой половине дня.





В беседе с RT специалист пояснила, что организм усваивает питательные вещества из еды независимо от времени суток. Садовская напомнила: детям старше десяти лет и взрослым нужно съедать не менее 400 г фруктов и овощей в день — примерно пять порций по 80 г.



Как отметила врач, многие сравнивают фруктовый сахар с белым и считают его таким же вредным. Эксперт уточнила: это не совсем корректно, глюкоза нужна клеткам для энергии, и при умеренном употреблении вреда не будет ни от того, ни от другого.

«Но не стоит забывать о значительном преимуществе фруктов: в них, в отличие от белого сахара, содержатся ещё и клетчатка, минералы, витамины, антиоксидантные вещества, органические кислоты и многие другие компоненты, которые полезны и важны для поддержания здоровья», — перечислила Виктория.