В Роскачестве дали советы по поддержанию сбалансированного питания в праздники

Фото: iStock/AlexRaths
Председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, кандидат биологических наук Виктория Долгих рассказала «Известиям», как сохранить баланс в питании в майские праздники и при этом не сильно себя ограничивать.
«В праздничные дни особенно важно выбирать блюда, богатые клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Именно в этот период многие увеличивают потребление мяса, сахара, простых углеводов и алкоголя, что может негативно отразиться на здоровье», — рассказала эксперт.
По мнению Долгих, в праздничные дни гражданам следует обратить внимание на функциональные продукты, чтобы организм получил достаточное количество полезных веществ. Специалист также порекомендовала приготовить легкие, но питательные варианты блюд, вместо традиционных майонезных салатов. Это сделает питание более сбалансированным, добавила Долгих.
Читайте также:
Врач ответил, нужно ли мыть куриное мясо перед приготовлением
Главный гериатр России рекомендовала пожилым ограничить употребление шашлыка
«Три мозга»: Диетолог рассказала удивительный факт о человеческом организме
Екатерина Коршунова