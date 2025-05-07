Стало известно, как по языку понять, что с желудком что-то не так

Аллергикам в период повышенной активности пыльцы стоит воздержаться от употребления продуктов перекрестной аллергии, заявил «Общественной службе новостей» доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По словам специалиста, при аллергии на березу нельзя есть яблоки и морковь, а от меда и семечек следует отказаться при аллергии на травы и полынь.