Стало известно, как по языку понять, что с желудком что-то не так

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Язык человека может служить важным индикатором состояния здоровья, особенно в контексте заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
В беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая рассказала о том, какие изменения на языке могут сигнализировать о различных проблемах. Заболоцкая отметила, что здоровый язык должен быть ровным, влажным и бледно-розового цвета, без налетов и структурных изменений. Любые отклонения от этой нормы могут вызывать настороженность.
Например, белый или бело-серый налет часто указывает на гастрит, дуоденит или даже грибковую инфекцию. Желтый налет может свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем или рефлюксе, а также встречается у курильщиков.
Ярко-красный язык может говорить о дефиците витамина В12 и быть признаком атрофического гастрита. Другие тревожные симптомы включают язвы и эрозии языка, отпечатки зубов по краям и изменения в форме сосочков.
Гастроэнтеролог советует обращаться к врачу при наличии изменений на языке, которые сохраняются более недели.
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Например, белый или бело-серый налет часто указывает на гастрит, дуоденит или даже грибковую инфекцию. Желтый налет может свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем или рефлюксе, а также встречается у курильщиков.
Ярко-красный язык может говорить о дефиците витамина В12 и быть признаком атрофического гастрита. Другие тревожные симптомы включают язвы и эрозии языка, отпечатки зубов по краям и изменения в форме сосочков.
Гастроэнтеролог советует обращаться к врачу при наличии изменений на языке, которые сохраняются более недели.
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Дарья Осипова