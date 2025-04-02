Гастроэнтеролог раскрыла, как стресс влияет на работу кишечника

Стресс негативно влияет на работу всего ЖКТ, так как кишечник регулируется нервной системой, которая при тревоге вызывает выброс адреналина и кортизола, а они, в свою очередь, сужают сосуды в желудочно-кишечном тракте, направляя кровь к мозгу, сердцу и легким. Об этом заявила гастроэнтеролог София Кардашова.