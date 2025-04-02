Гастроэнтеролог раскрыла, как стресс влияет на работу кишечника

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Стресс негативно влияет на работу всего ЖКТ, так как кишечник регулируется нервной системой, которая при тревоге вызывает выброс адреналина и кортизола, а они, в свою очередь, сужают сосуды в желудочно-кишечном тракте, направляя кровь к мозгу, сердцу и легким. Об этом заявила гастроэнтеролог София Кардашова.
«В результате кишечник недополучает питательные вещества и кислород, замедляется перистальтика, ухудшается выделение пищеварительных ферментов. Длительный стресс негативно влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта», — поделилась врач в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем диетолог Елена Хохлова рассказала, к чему могут привести вегетарианские диеты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, врач указала на риск дефицита питательных веществ, который может возникнуть при неправильном питании. Их нехватка, добавила она, грозит недостаточным содержанием железа, кальция и аминокислот, требующихся для строительства и восстановления тканей.
«Кто может столкнуться с проблемами при переходе на веганство? Дети и подростки: растущий организм нуждается в увеличенном количестве белка, железа, кальция и витамина B12. Беременные женщины: во время беременности организму требуется больше питательных веществ», — пояснила она.Читайте также:
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Данил Пономарев