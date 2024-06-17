Гастроэнтеролог раскрыла, какие продукты помогают сохранить здоровье печени

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Сбалансированное, гармоничное питание поможет сохранить здоровье печени. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Заможняя.
«Наиболее благоприятным типом питания можно назвать средиземноморскую диету. Важными пунктами будут: достаточное количество клетчатки в рационе, пять порций овощей и фруктов в день, замена животных жиров растительными, вместо красного мяса — рыба и птица», — рассказала Заможняя «Вечерней Москве».Она уточнила, что углеводы лучше употреблять в виде цельнозернового хлеба, макарон, коричневого риса. При этом необходимо пить достаточное количество жидкости. Подобный тип питания полезен для печени и может уменьшить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ожирения и онкологии, подчеркнула специалист.
Она также рассказала, что полезным для печени является питание по методу «тарелки». При таком методе необходимо мысленно поделить тарелку пополам, заполнить одну половину овощами, но не картофелем, фруктами, ягодами, зеленью. При этом вторую половину тарелки нужно разделить еще пополам. Одну четверть заполнить продуктами, содержащими белок (рыба, птица, бобовые, мясо), вторую четверть — цельнозерновыми продуктами (хлебом, макаронами, цельнозерновыми крупами или картофелем).
Здоровье печени может поддержать употребление кофе (не более двух чашек в день), орехи, растительные масла, морская рыба. При этом ухудшить работу печени могут мало, красное мясо, сливочное масло, высококалорийные сладкие напитки, торты, пирожные, шоколад и конфеты.
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