Гастроэнтеролог раскрыла полезные свойства картофеля

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Картофель составляет основу многих блюд, содержит клетчатку, белки и совсем немного жиров. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о его пользе и вреде для здоровья.
«В 100 г сырого картофеля содержится не более 80 ккал. Основной компонент овоща — это крахмал, который составляет около 17% массы клубня. Также в картофеле есть клетчатка, белки и совсем немного жиров. Кроме того, в нем содержится витамин C, витамины группы B, калий, магний, фосфор и железо. Правда, в небольших количествах», — рассказала Кашух в беседе с «Известиями».
Она отметила, что клетчатка из картофеля благотворно влияет на работу кишечника, а калий помогает регулировать артериальное давление и способствует выведению лишней жидкости из организма.
При этом картофель содержит преимущественно быстрые углеводы, которые приводят к резкому скачку уровня сахара в крови.
По словам специалиста, картошку лучше всего варить, запекать или готовить на пару. В таком случае овощ сохраняет максимальное количество витаминов и минералов. Если же приготовить картофель с кожурой, то в нем будет еще и клетчатка.
Кашух подчеркнула, что картофель является безопасным продуктом для большинства людей, однако предупредила, что не стоит есть зеленые и проросшие клубни, так как это может привести к пищевому отравлению.
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