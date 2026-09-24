Гастроэнтеролог раскрыла пользу полдника осенью
Диетолог Дианова: осенью стоит включить полдник в режим дня
В осенне-зимний период необходимо добавить полдник для придания сил организму и утоления голода. Такой совет дала диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
В разговоре с «Известиями» диетолог отметила, что для полдника отлично подойдёт чай или кофе с десертом растительного происхождения, например сухофруктами, орехами или протеиновым печеньем. По её словам, осенью россияне обычно едят меньше фруктов и овощей, из-за чего часто появляется лишний вес.
«Как только наступают холода, мы сразу переключаемся на жирную, горячую, высококалорийную пищу и отказываемся от овощей и фруктов. Почему мы начинаем есть больше сладкого? Солнца мало, стресса много: дедлайны, Новый год, трудоголизм, достигаторство и так далее. Всё важно, кроме еды. У нас происходит вот этот перекос, мы набираем вес», — пояснила Динова.
Так, в норме женщина может набрать в осенне-зимний период около двух килограммов, а мужчина — порядка трёх, однако по факту к весне многие испытывают более внушительные проблемы с весом, заключила эксперт.
Тем временем эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина рассказала в беседе с RT, что осенью у людей может возникнуть дефицит витамина D на фоне сокращения светового дня.
«Роль витамина D не ограничивается только здоровьем костей: рецепторы к нему есть почти во всех органах и тканях. Иммунитет также сильно зависит от этого витамина: когда его уровень падает, ослабевает иммунная защита и люди чаще болеют сезонными простудами», — уточнила врач.
Она добавила, что дефицит витамина D приводит к упадку сил и плохому настроению, вызывая осеннюю хандру. Заподозрить его можно по постоянной усталости, частым простудам и ухудшению сна. В этом случае Уланкина посоветовала обратиться к специалисту для проведения необходимой диагностики.