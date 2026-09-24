Гастроэнтеролог раскрыла пользу полдника осенью

24 сентября 2026, 17:32

Диетолог Дианова: осенью стоит включить полдник в режим дня

Фото: iStock/Mizina

В осенне-зимний период необходимо добавить полдник для придания сил организму и утоления голода. Такой совет дала диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.





В разговоре с «Известиями» диетолог отметила, что для полдника отлично подойдёт чай или кофе с десертом растительного происхождения, например сухофруктами, орехами или протеиновым печеньем. По её словам, осенью россияне обычно едят меньше фруктов и овощей, из-за чего часто появляется лишний вес.





«Как только наступают холода, мы сразу переключаемся на жирную, горячую, высококалорийную пищу и отказываемся от овощей и фруктов. Почему мы начинаем есть больше сладкого? Солнца мало, стресса много: дедлайны, Новый год, трудоголизм, достигаторство и так далее. Всё важно, кроме еды. У нас происходит вот этот перекос, мы набираем вес», — пояснила Динова.

«Роль витамина D не ограничивается только здоровьем костей: рецепторы к нему есть почти во всех органах и тканях. Иммунитет также сильно зависит от этого витамина: когда его уровень падает, ослабевает иммунная защита и люди чаще болеют сезонными простудами», — уточнила врач.