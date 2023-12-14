Гастроэнтеролог рассказала, что будет если переесть мандаринов

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Количество мандаринов, которое можно употребить за сутки, зависит от индивидуальной чувствительности человека.
Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.
«В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом», — заявила Картаева.
«Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждаетесь. Если вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество», — подытожила врач.
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Алина Юрчак