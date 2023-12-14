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Гастроэнтеролог рассказала, что будет если переесть мандаринов

Врач Картаева: краткосрочные переедания мандаринов не навредят здоровью
14 декабря 2023, 07:58
Фото: istock / Oksana Shyriaieva

Фото: istock / Oksana Shyriaieva

Количество мандаринов, которое можно употребить за сутки, зависит от индивидуальной чувствительности человека.

Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.

«В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом», — заявила Картаева.

Она объяснила, что в день рекомендуют съедать около 400 г овощей и фруктов, разделяя их на 5-6 порций. Эту норму можно закрыть только мандаринами, это не навредит здоровью. Но нужно обращать внимание на симптомы, возникающие после употребления оранжевых плодов. Если употребления цитрусовых вы замечаете аллергическую реакцию или нарушения со стороны ЖКТ, стоит сократить количество съедаемых мандаринов.

«Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждаетесь. Если вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество», — подытожила врач.

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Гастроэнтеролог Кожевникова предупредила об опасности завтрака в постели
Гастроэнтеролог Кожевникова: Еда в положении лёжа приводит к изжоге
14 декабря 2023, 04:50

Фото: iStock/Jovanmandic

Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупредила, что завтрак в постели может иметь неприятные последствия для самочувствия и здоровья. Об этом пишет Life.
Доктор рассказала, что если принимать пищу лёжа или полулёжа, то становится высоким риск попадания пищи в трахею.

«Из-за этого можно подавиться (вплоть до проблем с дыханием). В таком случае важно уметь помогать себе, но это может быть сложно из-за паники (в связи с нехваткой воздуха)», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, еда в положении лежа может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (заболевания, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод, приводя к сильным изжогам), добавила Кожевникова.

Правильно принимать пищу нужно сидя, тщательно пережевывая пищу и избегая слишком горячей или холодной пищи.

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Диетолог Королева: «Зима — это время цитрусовых»
13 декабря 2023, 20:14

Фото: istockphoto.com/pilipphoto

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в зимний период времени очень полезно добавлять в рацион цитрусовые.
«Зима — это время цитрусовых. Из их состава мы получаем все сезонные компоненты для того, чтобы дать возможность организму зарядиться и микроэлементами, и витамином C, и просто энергией, и радостью от понимания, что скоро Новый год. Такое мандариновое время нас оптимизирует, радует ощущением приближающихся праздников. Это уже настроение и, соответственно, это здоровье. Всё это также позволяет получить антиоксиданты и минеральные вещества», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Также зимой полезно есть поздние сорта яблок и груш.

Кроме этого, в такой период времени в рационе необходимы жиры: масло гхи, нерафинированное растительное масло, сало и т.д.

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Фитотерапевт Юровский: «Чаёв для похудения не существует»
13 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto.com/Karyna Navrotska

Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский заявил о том, что чая для похудения не бывает.
«Чаёв для похудения не существует. Для похудения должен быть дефицит калорий. Чаще всего эти чаи основаны на лимфодренаже, большая часть растений в составе — это мочегонные и слабительные. За счёт этого вес может снижаться», — отметил в беседе с Pravda.Ru Юровский.

При этом, он отметил, что такие напитки могут вызывать привыкание, а слабительные компоненты негативно сказываются на кишечнике.

В то же время, по его словам, существуют растения, которые способствуют похудению. К аким специалист отнёс южную траву гарцинию.

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#врач
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#чай
#здоровье
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Индийские эксперты назвали самые важные элементы в борьбе против старения мозга
Times of India: Орехи, бананы и жирная рыба помогут замедлить старение мозга
13 декабря 2023, 18:46

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

С возрастом когнитивные функции заметно снижаются, но исследования показывают, что этот процесс можно если не остановить, то существенно замедлить. Поддержать эффективную работу мозга помогут определённые продукты с высоким содержанием ценных и полезных компонентов.
Как сообщает издание Times of India, ключевым элементом для клеточных мембран организма являются омега-3-жирные кислоты. Основными их источниками являются жирная рыба, грецкие орехи, семена льна и чиа. Фосфатидилсерин — также важный элемент для сохранения структуры клеточных мембран. Он  содержится в белой фасоли, соевом лецитине, рыбе и мясе.

Антиоксиданты, среди которых прежде всего витамины С и Е, защищают мозг от разрушительных окислительных процессов. Витамина С много в цитрусовых, ягодах, орехах и листовых овощах. А витамином Е богаты миндаль, шпинат и семена подсолнечника. Витамин D, обеспечивающий нейропротекцию, в достаточном количестве содержится в жирной рыбе.

Витамины группы В участвуют в самых разных биологических процессах в организме. Содержание витамина В6 высоко в бананах, картофеле и птице. В9 присутствует в листовой зелени, фасоли и чечевице, а В12 — в продуктах животного происхождения.

Магний, регулирующий работу нейротрансмиттеров и благотворно влияющий на когнитивные функции, содержится в орехах, семенах, цельнозерновых продуктах и листовых овощах. Цинк, играющий важную роль в чёткой передаче нервных сигналов, присутствует в орехах, бобовых культурах, мясных и молочных продуктах. Наконец куркумин, содержащийся в куркуме, оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное воздействие на организм. Её рекомендовали, например, принимать для профилактики и облегчения течения заболевания при COVID-19.

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#заболевания
#витамины
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Стоматолог Сотникова перечислила симптомы рака полости рта
Стоматолог Сотникова: сухость и неприятный запах изо рта могут указывать на рак
13 декабря 2023, 17:17

Фото: iStock/Marina Demeshko

Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова рассказала, что одним из наиболее распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, симптомами которого является сухость, появление неприятного запаха и увеличение лимфатических узлов в области шеи. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«К факторам риска относят наследственную предрасположенность, ослабленный иммунитет, вызванный СПИДом или приемом наркотиков», – приводит слова специалиста  «Газета.Ru».

Доктор отметила, что на ранних стадиях данный вид онкологии протекает бессимптомно и представляет собой узелок либо язвочку. Со временем он увеличивается в диаметре, появляется боль. 

Сотникова подчеркнула, что риски развития заболевания повышают жесткие диеты, регулярные повреждения десен из-за различных факторов, несоблюдение гигиены и курение.

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#заболевания
#иммунитет
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#зубы
#рак
#онкология
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В Сергиево-Посадскую больницу впервые поступило оборудование для бесконтактного дробления камней
13 декабря 2023, 17:09

Фото: Минздрав МО

В Сергиево-Посадскую больницу доставили новый бесконтактный липтотриптер с рентген- и ультразвуковой визуализацией. Оборудование предназначено для безоперационного дробления камней в почках и мочевом пузыре. Это первое подобное оборудование в больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар почти ежедневно поступают пациенты с почечной коликой. Причиной могут быть мочекаменная болезнь и отхождение камней. Это довольно болезненное состояние. 
«Ранее в таких ситуациях мы проводили лекарственную терапию или контактную литотрипсию, когда специальный проводник пропускают через уретру и воздействуют непосредственно на камень. Теперь появилась возможность дробить камни с помощью ультразвука бесконтактным путём, без проникновения в мягкие ткани и без травматизации», – рассказал главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев
Он добавил, что стоимость аппарата составляет 45 млн рублей. Он уже начал работу в операционном блоке стационара. 
 
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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#подмосковье
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В центре «Пушкинский» заработала новая программа реабилитации участников СВО
13 декабря 2023, 16:37

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В комплексном центре «Пушкинский» запустили новую программу реабилитации участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Центр находится в Ивантеевке. В него закупили для новой программы механический тренажер, который разрабатывает кисти рук и помогает восстановлению после инсульта.

«<…>Реабилитационные мероприятия включают в себя физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру, механотерапию. Тренажер для восстановления подвижности пальцев рук после травмы и инсульта помогает развитию мелкой моторики, координации движений кисти и пальцев руки, умения концентрировать внимание. Двое военнослужащих из Пушкино <…> сегодня приступили к реабилитации по новой программе», — отметил руководитель центра Артем Савин.

Стоит отметить, что в центре для реабилитации пациентов работает соляная пещера и ультразвуковая терапия.

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#травмы
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#реабилитация
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Врач Алексеева: Плохая вентиляция может стать причиной сонливости
13 декабря 2023, 14:10

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Врач общей практики Лариса Алексеева заявила, что причиной сонливости и снижения работоспособности может стать плохое проветривание помещения.
«В помещении, которое не проветривается, накапливаются метан, альдегиды и аммиак. Все это весьма вредные вещества для человека. Они вызывают ощущение усталости, сонливости и снижаются работоспособность», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

По её словам, проветривание помещений является очень полезным, поскольку благодаря ему воздух очищается от ненужных микробов и вирусов.

Ранее учёные заявили, что правило 10 тыс. шагов в день для поддержания нормального состояния здоровья является мифом. На самом деле человеку во избежание сидячего образа жизни может быть достаточно и меньшего числа шагов. Как пишет utro.ru со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology, специалисты считают, что главное – начать двигаться, а ощутимый результат могут дать и 5-7 тыс. шагов в день.

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#воздух
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#здоровье
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Врач заявила, что какао может снизить уровень стресса и повысить настроение
Нутрициолог Разаренова назвала полезные свойства какао
13 декабря 2023, 13:18

Фото: IStock/Farion_O

Какао содержит множество полезных веществ, таких как антиоксиданты, витамины, минералы и флавоноиды, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье. Однако употреблять этот напиток нужно с осторожностью, потому что он может привести и к проблемам в организме, рассказала «Радио 1» врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова.
Какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помочь контролировать уровень холестерина, улучшить кровообращение и даже повысить настроение благодаря содержанию фенетиламина. Это вещество, которое стимулирует выработку эндорфинов, объяснила специалист. Также какао может быть полезно для улучшения памяти и концентрации, оно способствует снижению уровня стресса и улучшению качества сна.
«Однако, следует помнить, что польза будет наиболее заметной при употреблении натурального какао, а не обработанного и обогащенного сахаром и жирами. Также важно умеренное потребление. Излишняя концентрация какао может вызвать нервозность, бессонницу, головные боли, а также ухудшить работу желудочно-кишечного тракта из-за содержания теобромина, который может вызвать раздражение желудка. Также стоит отметить, что некоторые люди могут быть аллергичны к какао или иметь непереносимость кофеина, который также содержится в напитке», — заметила нутрициолог.
По словам врача, рекомендуется употреблять не более двух-трех чашек горячего какао в день. Однако эта цифра может варьироваться в зависимости от чувствительности к кофеину и состояния здоровья.
Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого
Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого
При выборе какао собеседница рекомендовала отдавать предпочтение натуральному какао без добавления сахара и других добавок.
«Какао является калорийным продуктом. В зависимости от содержания какао и добавок, количество калорий в какао может варьироваться. Например, натуральное какао без добавок обычно содержит около 12 калорий на одну столовую ложку порошка, если оно сварено на воде. Однако горячий шоколад или другие напитки на основе какао с добавлением сахара, молока и других ингредиентов могут содержать значительно больше калорий. А и его частое употребление может отразиться не только на здоровье, но и фигуре», — заключила Разаренова.
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#здоровье
#шоколад
#напитки
#зима
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