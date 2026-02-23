Россиян предупредили о том, что спрей для носа может вызвать «синдром рикошета»
Спрей от заложенности носа при длительном применении может вызвать «синдром рикошета», когда отек будет только нарастать, а дышать будет еще труднее, чем до применения спреев. Об этом сообщила «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.
Деконгестанты — это препараты, сужающие сосуды, используемые для лечения насморка и его последствий. По мнению врача, длительное применение назальных деконгестантов может нарушить работу ресничек мерцательного эпителия, замедлив их колебания и увеличив время мукоцилиарного транспорта. Эти крошечные волоски помогают удалять слизь, и их угнетение ухудшает мукоцилиарный клиренс, что снижает защиту слизистой оболочки дыхательных путей и её способность восстанавливаться.
Обычно кратковременное использование терапевтических доз назальных капель существенно не изменяет слизистую оболочку носа. Эти препараты предназначены для симптоматического лечения и помогают уменьшить проявления ринита. Врач назначает назальные деконгестанты только при необходимости (например, при заложенности носа), и их применение должно быть ограничено (до 3–7 дней) в соответствии с возрастом пациента. Более длительное использование может привести к ишемии (снижению кровоснабжения) из-за стимуляции альфа2-адренорецепторов, повреждению поверхностных клеток эпителия слизистой оболочки носа и развитию медикаментозного ринита, подытожила Ларина.
