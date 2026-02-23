Россиян предупредили о том, что спрей для носа может вызвать «синдром рикошета»

23 февраля 2026, 11:23

Врач Ларина: спрей от заложенности носа может вызвать «синдром рикошета»

Фото: iStock/dolgachov

Спрей от заложенности носа при длительном применении может вызвать «синдром рикошета», когда отек будет только нарастать, а дышать будет еще труднее, чем до применения спреев. Об этом сообщила «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.