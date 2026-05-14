Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть бананы
У некоторых россиян бананы могут ухудшить состояние здоровья. Об этом в личном блоге сообщила гастроэнтеролог Мария Лопатина.
Медик порекомендовала избегать употребления бананов людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией на этот продукт. Кроме того, она отметила, что этот фрукт следует ограничить в рационе тем, у кого есть хронические заболевания почек. Это связано с тем, что бананы богаты калием, и при сниженной функции почек избыточное количество этого элемента может представлять опасность, объяснила специалист.
По ее словам, у людей с синдромом раздраженного кишечника или сильным вздутием живота после поедания бананов могут возникнуть проблемы с пищеварением. Лопатина упомянула, что этот продукт противопоказан при сахарном диабете и нарушениях углеводного обмена, хотя здесь есть свои особенности.
Поскольку бананы содержат углеводы, они могут влиять на уровень глюкозы в крови. Однако это не означает, что их нужно полностью исключать из рациона. Американская диабетическая ассоциация отмечает, что фрукты, включая бананы, могут быть частью питания при диабете, но важно учитывать размер порции и содержание углеводов. Например, небольшой банан обычно содержит около 15 граммов углеводов, заключила гастроэнтеролог.
