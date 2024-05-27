Врач Поляева предупредила об опасности раннего купального сезона

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Врач-кардиолог, к.м.н. Ирина Поляева заявила, что раннее открытие купального сезона может быть чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Причиной тому может стать ещё слишком холодная вода.
Ранее кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявила, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.
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«Первым и наиболее серьёзным риском является переохлаждение организма. Когда человек погружается в холодную воду, его тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в теплой или умеренной воде. Это может привести к развитию гипотермии, когда температура тела опускается ниже нормы, приводя к проблемам со здоровьем», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Ранее кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявила, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.
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Мелисса Тимофеева