Гастроэнтеролог сделала предостережение любителям рыбы на мангале
Врач-гастроэнтеролог Гулия Максютова рассказала, как правильно выбрать рыбу, чтобы приготовить ее на мангале. Об этом сообщает UfaTime.ru.
Максютова подчеркнула значимость выбора свежей рыбы. Гастроэнтеролог предупредила, что следует избегать приобретения такого продукта с неприятным запахом, изменённым цветом (жёлтым или серым), а также с рыхлой, липкой или суховатой текстурой. Кроме того, она рекомендовала не покупать рыбу, покрытую толстым слоем льда.
Специалист отметила, что для приготовления на мангале лучше всего использовать сёмгу, лосося, форель, горбушу или скумбрию. Врач также рекомендовала плотную белую рыбу, например, дорадо или сибаса. По ее словам, мариновать продукт следует не более одного часа.
Читайте также: