Названы три запретных действия при первой помощи человеку с инсультом
Британский терапевт Наиля Аслам и представительница Ассоциации по борьбе с инсультами Эмили Херд рассказали о трех запретных действиях при оказании первой помощи человеку, у которого развивается это смертельно опасное заболевание. Об этом пишет издание Independent.
Аслам настоятельно рекомендует не давать человеку пищу, напитки и лекарства, особенно аспирин. Это связано с тем, что у таких пациентов часто возникают проблемы с глотанием, что может привести к удушью и аспирации, когда еда или жидкость попадают в дыхательные пути.
Кроме того, терапевт предупреждает о смертельной опасности попыток самостоятельно доставить пострадавшего в больницу. Его состояние может резко ухудшиться, и без профессиональной помощи пациента будет крайне трудно извлечь из автомобиля.
В свою очередь, Херд категорически против ожидания, пока симптомы инсульта пройдут сами по себе. Даже если человеку кажется, что ему стало лучше, необходимо срочно провести медицинское обследование.
