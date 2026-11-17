Терапевт напомнила об опасности хлора в бассейне
Врач-терапевт клиники академика Ройтберга Светлана Бурнацкая напомнила об опасности хлора в бассейнах и саунах. Об этом она сообщила «Известиям».
В случае поломки автоматической системы дозирования реагентов или из-за ошибок сотрудников концентрация хлора в воздухе может стать опасной. Вдыхание этого газа приводит к его взаимодействию с влагой, что вызывает образование соляной и хлорноватистой кислот. Это способно повлечь за собой глубокий химический ожог дыхательных путей, пояснила врач.
Специалист рекомендовала быть внимательными к следующим признакам: резкий химический запах, ощущение першения в горле, сухой кашель, покраснение глаз и головокружение. В случае более серьезного отравления могут появиться одышка, учащенное и поверхностное дыхание, а также синюшность кожи, заключила Бурнацкая.
Читайте также: