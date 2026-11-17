17 ноября 2026, 17:18

Терапевт Бурнацкая: Высокая концентрация хлора в бассейне может привести к отеку легких

Фото: iStock/Thomas Bullock

Врач-терапевт клиники академика Ройтберга Светлана Бурнацкая напомнила об опасности хлора в бассейнах и саунах. Об этом она сообщила «Известиям».