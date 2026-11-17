17 ноября 2026, 18:19

Врач Дианова: Сладкие газировки — главная причина эпидемии диабета у подростков

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Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова объяснила, почему диабет второго типа стремительно молодеет. Об этом пишет «Лента.ру».