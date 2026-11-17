Диетолог объяснила, почему диабет второго типа стремительно молодеет
Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова объяснила, почему диабет второго типа стремительно молодеет. Об этом пишет «Лента.ру».
Основная причина роста случаев диабета второго типа среди молодых людей заключается в употреблении сладких напитков. Ежедневная порция газировки, содержащая 20 граммов сахара, увеличивает риск заболевания на 25%, а пакетированного сока — на 5%. По словам Диановой, стандартная банка колы объемом 0,33 литра содержит около 35–40 граммов сахара, что превышает двойную суточную норму по новым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Врач подчеркнула, что после употребления таких напитков уровень глюкозы в крови резко возрастает, и поджелудочная железа начинает вырабатывать большое количество инсулина. При регулярных скачках сахара клетки теряют чувствительность к гормону, а железа работает на пределе возможностей и истощается. Это может привести к преддиабету, а затем и к развитию полноценного заболевания.
Дианова отметила, что энергетики представляют особую опасность: помимо высокого содержания сахара, они включают кофеин и стимуляторы, которые ускоряют сердечный ритм и истощают сердечную мышцу. Среди наиболее вредных источников жидкого сахара она назвала газированные напитки, пакетированные соки, холодные чаи, кофейные коктейли, алкогольные напитки с сиропами и обычный сладкий чай.
Читайте также: