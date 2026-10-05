Гематолог рассказал о действительно повышающих риск тромбоза факторах

05 октября 2026, 10:59

Гематолог Тарновский: Риск тромбоза повышается после длительной неподвижности или операций

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Определить склонность к образованию тромбов только по одному показателю общего анализа крови невозможно. Об этом сообщил заведующий отделением гематологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Радион Тарновский, передает «Лента.ру».