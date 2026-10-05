Гематолог рассказал о действительно повышающих риск тромбоза факторах
Определить склонность к образованию тромбов только по одному показателю общего анализа крови невозможно. Об этом сообщил заведующий отделением гематологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Радион Тарновский, передает «Лента.ру».
Определить предрасположенность к тромбозам, ориентируясь лишь на вязкость крови или отдельные показатели общего анализа крови, невозможно. Риск тромбообразования складывается из множества факторов, среди которых возраст и различные заболевания, отметил гематолог.
Врач подчеркнул, что вероятность тромбоза возрастает после крупных операций и длительного отсутствия физической активности. Поэтому после хирургических вмешательств пациентам часто рекомендуют принимать антикоагулянты и советуют как можно скорее активизироваться. Среди других факторов риска Тарновский назвал некоторые виды рака, ранее перенесённый тромбоз, длительные авиаперелёты и поездки с ограниченным движением, беременность и послеродовой период, избыточный вес, курение и приём определённых гормональных препаратов.
Однако наличие одного из этих факторов не гарантирует, что у человека обязательно разовьётся тромбоз, подчеркнул специалист. Он также предупредил о возможных негативных последствиях самостоятельного приёма аспирина или антикоагулянтов без назначения врача, особенно из-за страха перед «густой кровью». Эти препараты имеют свои показания и могут увеличивать риск кровотечений, заключил Тарновский.
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