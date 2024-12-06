Гериатр раскрыла секрет долголетия

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Секрет долголетия заключается в правильном, сбалансированном рационе, снижении стресса и физической активности. Об этом заявила врач-гериатр Альбина Громова. По ее словам, также важна умственная активность для профилактики деменции и отказ от вредных привычек.
«Сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами, безусловно, поможет предотвратить развитие хронических заболеваний и сохранить энергию. Конечно же, снижение уровня стресса с помощью медитации, йоги или других методов релаксации поможет улучшить общее состояние здоровья и продлить жизнь», — отметила она в беседе с RuNews24.ru.Специалист добавила, что существенную роль в продлении жизни играет общение с друзьями и родственниками, богатая культурная жизнь и волонтерство, так как все это способствует укреплению психики через социализацию.
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