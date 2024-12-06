Врач назвал самые частые болезни зимой

Опасность, исходящая от вейпов, ничуть не меньше, чем от сигарет, так как жидкости для испарителей содержат спирты и глицерин, который не выводится из легких. Об этом заявил врач-онколог татарстанского клинического онкодиспансера Булат Зиганшин. По его словам, курение электронных сигарет может оказаться даже опаснее табака, так как вещество оседает внутри легких и закупоривает альвеолы.