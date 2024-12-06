Врач назвал самые частые болезни зимой

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Зимой учащаются случаи заболевания ОРВИ, обострения хронических болезней и возрастает риск ушибов и переломов. Об этом заявил врач-терапевт Александр Лаврищев. По его словам, в холодное время года также снижается выработка витамина D, снижается выработка нейромедиаторов активности и возрастают риски спазмов.
В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что из-за холодного воздуха обостряется бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца и заболевания суставов. Активнее распространяются ОРВИ, за которыми часто следует пневмония. Также недостаток солнечного света повышает риск одного из видов депрессии — сезонного аффективного расстройства
Вместе с тем стало известно, что в России за год выросла стоимость лабораторных анализов. Как сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская в разговоре с АГН «Москва», цена на исследования выросла в среднем на 10%, а частота их проведения — на 19%.
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Вместе с тем стало известно, что в России за год выросла стоимость лабораторных анализов. Как сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская в разговоре с АГН «Москва», цена на исследования выросла в среднем на 10%, а частота их проведения — на 19%.
«Средний чек на лабораторные анализы вырос на 10% — до 1,17 тысяч рублей, а их объем — на 19%. Одно из значимых изменений 2023–2024 года — рост спроса на комплексные чекапы, на генетические тесты и анализы пренатальной диагностики», — пояснила специалист.Читайте также:
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