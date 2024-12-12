Глава Роспотребнадзора Попова назвала нестабильной эпидемическую ситуацию в мире

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нестабильной нынешнюю эпидемическую ситуацию во всем мире. Об этом она заявила на международной научно-практической конференции в Санкт-Петербурге. При этом, по ее словам, обстановка в этой же сфере, но только в России, является устойчивой.
«Сегодняшнюю эпидемическую ситуацию в мире уверенно можно охарактеризовать как нестабильную. Именно поэтому такие встречи критически важны. Сегодня здесь собрались специалисты из 26 стран мира, 3 международных организации, и из 37 докладов — более трети —будут представлены нашими иностранными гостями», — приводит «Петербургский дневник» слова руководителя надзорного органа.Попова добавила, что в России регистрируется небольшой рост числа заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом, сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости. Однако, подчеркнула она, он связан лишь с тем, что некоторые люди пытаются лечиться самостоятельно, а не обращаются за медицинской помощью.
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