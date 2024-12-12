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Глава Роспотребнадзора Попова назвала нестабильной эпидемическую ситуацию в мире

Фото: iStock/tuachanwatthana

Фото: iStock/tuachanwatthana

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нестабильной нынешнюю эпидемическую ситуацию во всем мире. Об этом она заявила на международной научно-практической конференции в Санкт-Петербурге. При этом, по ее словам, обстановка в этой же сфере, но только в России, является устойчивой.


«Сегодняшнюю эпидемическую ситуацию в мире уверенно можно охарактеризовать как нестабильную. Именно поэтому такие встречи критически важны. Сегодня здесь собрались специалисты из 26 стран мира, 3 международных организации, и из 37 докладов — более трети —будут представлены нашими иностранными гостями», — приводит «Петербургский дневник» слова руководителя надзорного органа.
Попова добавила, что в России регистрируется небольшой рост числа заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом, сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости. Однако, подчеркнула она, он связан лишь с тем, что некоторые люди пытаются лечиться самостоятельно, а не обращаются за медицинской помощью.

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Врачи Центра Рошаля спасли попавшую в ДТП девочку
12 декабря 2024, 20:42

Фото: телеграм-канал ДКЦ

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь попавшей в аварию девочки. Об этом говорится в телеграм-каналде ДКЦ.
В клинику с места ДТП экстренно доставили 16-летнюю пациентку. В аварии она получила ушиб головного мозга, гематому лобной области и рваную рану коленного сустава.
«Девочка находилась в критическом состоянии, была в коме и дышала с помощью ИВЛ. Рентген выявил гематому объёмом 15 мл. Для защиты и восстановления головного мозга пациентку ввели в медикаментозную кому», – рассказала главврач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
Спасением пострадавшей занималась мультидисциплинарная команда врачей, в которую входили травматологи-ортопеды, неврологи, реаниматологи, нейрохирурги и реабилитологи.
«Девочке выполнили операцию по пластике связок коленного сустава. Реабилитация началась ещё в отделении реанимации. Врачи проводили специальные массажи и лечебную гимнастику, что стало ключевым моментом выздоровления», – пояснила Шаповаленко.
Через шесть дней пациентка начала приходить в сознание. Её перевели в нейрохирургическое отделение, где продолжили восстановление. Благодаря слаженной работе врачей она быстро пошла на поправку и вскоре была выписана.

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#девочка
#красногорск
#здравоохранение
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Назван неожиданный способ замедлить процесс старения
Эндокринолог Павлова: Помощь другим является хорошим способом замедлить старение
12 декабря 2024, 19:55

Фото: istockphoto/shironosov

С давних времён людей беспокоил вопрос возможности замедления процесса старения, сохранения сил и здоровья на долгие годы. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова раскрыла неожиданный способ продлить молодость — нужно помогать другим.
Она рассказала, что люди, которые активно помогают другим и ощущают свою социальную значимость стареют медленнее. Согласно проведённому исследованию, если заниматься общественными делами всего 49 часов в год, это положительно влияет на здоровье пожилых людей. А при 200 часах волонтёрской деятельности в год и более польза для физического и эмоционального состояния была более выражена не только для пенсионеров, но и для работающих участников исследования.

Врач рекомендует волонтёрство в качестве способа повышения социальной и физической активности человека, оно увеличивает круг общения, дает возможность решения умственных и физических задач, которые позволяют душе и телу оставаться молодыми.

«Делайте добрые дела и оставайтесь молодыми», - призывает Зухра Павлова.

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#здоровье
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#люди
#волонтеры
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Хирурги Детского центра сделали юной наезднице операцию на позвоночнике
12 декабря 2024, 18:49

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске избавили юную спортсменку от межпозвоночной грыжи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику обратилась 16-летняя Юлия с жалобами на сильные боли в спине, из-за которых ей было трудно ходить. Как выяснилось, девушка более трёх лет ухаживает за лошадьми и регулярно поднимает тяжёлые предметы, что создаёт большую нагрузку на спину. Пациентке сделали рентген и МРТ позвоночника и выявили межпозвоночную грыжу. Ей поставили диагноз «юношеский остеохондроз поясничного отдела позвоночника», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги выполнили девушке микродискэктомию, с помощью оптического микроскопа сделали разрез на спине, удалили грыжу и наложили косметические саморассасывающиеся швы.

На вторые сутки после операции Юля смогла сама ходить, а на шестой день её выписали домой.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#дкц
#дети
#девочка
#красногорск
#хирург
#врачи
#пациенты
#операция
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В Химках открыли первую в Московском регионе ядерную аптеку полного цикла
12 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock / herraez

Институт ядерной медицины в Химках запустил первую в Московском регионе ядерную аптеку с полным циклом производства радиофармацевтических препаратов. Их будут применять для диагностики и лечения онкологических заболеваний на базе нового циклотронного радиохимического комплекса, сообщили в пресс-службе Института ядерной медицины.
В начале декабря в Институте ядерной медицины был установлен Циклотрон PET TRACE 880 второго поколения, предусматривающий все ключевые этапы производства – синтез радиофармацевтического препарата; контроль качества; упаковку и распределение по медицинским учреждениям.

Осуществляться будет весь технологический цикл – от получения нужного радионуклида до контроля качества препарата. Это позволит расширить диапазон используемых радиоактивных препаратов и исключить их закупку у других поставщиков.
«Запуск нового циклотронного радиохимического комплекса в Институте ядерной медицины и ядерной аптеки – это ответ на постоянно растущие потребности в радиофармацевтических препаратах. Это повысит уровень диагностики и лечения онкозаболеваний, обеспечит доступ к качественному и современному лечению большему числу пациентов. В планах – создание образовательных программ по производству таких инновационных препаратов на циклотроне и их клинические исследования на базе нашего института», – сказал президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.
Произведённые на циклотроне радиофармпрепараты будут применять для исследований всех органов и систем при онкологических заболеваниях, для лечения эндокринных опухолей, рака предстательной железы, лимфом и мелкоклеточного рака лёгкого.

Сегодня в институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, радиотерапии и брахитерапии.

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#здоровье
#здравоохранение
#онкология
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#лечение
#химки
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#московская область
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Роспотребнадзор: неизвестные вирусы из Африки не угрожают РФ
12 декабря 2024, 13:57

Фото: iStock/ anyaivanova

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что неизвестные вирусы из Африки не несут угрозы жителям Российской Федерации, проинформировала «Комсомольская правда».
Во время пятой международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге Анна Попова отметила, что сейчас по всему миру растет количество случаев с неизвестными заболеваниями. По большей части они идут из африканских стран. А возможностей для диагностики там мало. Поэтому медикам нужно время, чтобы разобраться с ситуацией.

«Мы приводим все свои силы в состояние повышенной готовности до момента определения конкретного возбудителя заболевания. Включаем на максимальный режим нашу систему «Периметр», таким образом не допуская завоза вирусов в Россию. Угрозы для жителей страны нет. Держим ситуацию под контролем», — подчеркнула Руководитель Роспотребнадзора.

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В областном онкодиспансере изготовили 25 тыс. доз химиопрепаратов в 2024 году
12 декабря 2024, 13:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В 2024 году отделение централизованного приготовления химиотерапевтических препаратов Московского областного онкологического центра произвело 25 тысяч доз химиопрепаратов для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Централизованное разведение лекарственных средств осуществляется с применением современного оборудования, которое защищает медицинский персонал от возможных вредных воздействий химических препаратов. Современная система приготовления сводит к нулю вероятность любых неточностей при расчете дозы препарата и его разведения», — рассказала старшая медицинская сестра отделения централизованного разведения химиотерапевтических препаратов областного онкодиспансера Наталья Ситникова.
Отделение было основано в 2022 году, и его основная функция заключается в оказании помощи медицинским подразделениям в приготовлении химиотерапевтических (противоопухолевых) лекарств.

Процесс подготовки медикаментов основывается на заявках от структурных подразделений и проходит тройной контроль, что положительно влияет на предоставление медицинской помощи пациентам областного онкологического центра.

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#минздрав мо
#больницы
#лечение
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Россиянам рассказали, как избежать зависимости от капель для носа
Патофизиолог Степанов: во избежание зависимости следует менять капли для носа
12 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/Tetyana Halanchak

Для того, чтобы избежать возникновения зависимости от капель для носа, следует периодически менять их на спреи с другим действующим веществом. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов. По его словам, устойчивость к эффекту капель пропадает в течение года.
«Развившаяся резистентность может исчезнуть, если препарат, а точнее действующее вещество, не принимать в течение года. Через год данный препарат будет действовать как обычно. Чтобы не выработалось привыкание к биологически активному веществу, рекомендуется менять капли, то есть периодически использовать капли с другим действующим веществом», — рассказал врач в беседе с NEWS.ru.
Степанов добавил, что резистентность к каплям для носа формируется индивидуально, но рано или поздно устойчивость возникает у каждого человека.

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В Детском центре им. Рошаля спасли 4-месячного пациента с энцефалитом
12 декабря 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четырёхмесячного мальчика с энцефалитом, который развился из-за вируса герпеса, спасли врачи подмосковного Детского клинического центр им. Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мальчик поступил в клинику с высокой температурой, судорогами и эпилептически припадками. Диагностика показала воспаление оболочек головного мозга на фоне инфицирования вирусом герпеса. Это заболевание смертельно опасно и требует принятия немедленных мер.

«Малыша ввели в медикаментозную кому, чтобы остановить повреждение клеток мозга, и приступили к интенсивной терапии противовирусными, противовоспалительными и противосудорожными препаратами. Спустя три дня лечения мальчик пришёл в сознание и начал дышать самостоятельно. Вскоре к нему вернулась способность держать голову, он начал сам есть, улыбаться», — говорится в сообщении.
Через 21 день терапии повторная диагностика показала, что вирус герпеса побеждён.

В настоящее время малыш полностью выздоровел, его выписали.

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#дкц
#красногорск
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#лечение
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Врачи спасли студента с критическим кровоизлиянием в легкое
12 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи спасли 19-летнего студента с критическим кровоизлиянием в легкое, а после через специальный аппарат вернули большую часть его же крови. Операцию проводили сразу четыре торакальных хирурга Республиканской клинической больницы в Казани.
Как сообщает «Татар-информ», сначала парню диагностировали межреберную невралгию, прописали обезболивающие и отправили домой. Но на следующий день все стало только хуже, он не мог даже встать с кровати.
Студента отвезли в больницу, где смогли обнаружить серьезное кровотечение в легком. Было решено отправить его в РКБ.
«Это осложнение буллезной эмфиземы, когда имеются спайки легкого на верхушке грудной стенки. Иногда в этих спайках проходят крупные сосуды. Когда это все рвется, сосуды отходят от большого круга кровообращения, там высокое давление. Постепенно, со временем кровопотеря становится достаточно большой. Пациенты поступают уже с одышкой – молодые люди чаще всего чувствуют себя хорошо, но постепенно их состояние ухудшается из-за потери крови», – рассказал заслуженный врач Татарстана, заведующий первым отделением торакальной хирургии РКБ Валерий Матвеев.
Врачи успешно запломбировали сосуд, а также удалили обнаруженную во время операции кисту. После им удалось при помощи специального аппарата вернуть пациенту 1,8 литра его же потерянной крови. Сейчас парень идет на поправку.

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