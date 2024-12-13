Подмосковный онколог Курчаткин рассказал о самостоятельной диагностике молочной железы

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Рак молочной железы – самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении и повышении шансов на выздоровление. Регулярная самостоятельная диагностика позволяет выявить изменения на ранних стадиях, сообщил заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера Владимир Курчаткин.
«На ранних стадиях рака молочной железы симптомы проявляются редко. Они могут включать образование шарика или уплотнения в груди, изменение формы соска, кровянистые выделения. Самостоятельная диагностика – простой и эффективный способ контроля состояния молочной железы. Её необходимо проводить в один и тот же день менструального цикла – желательно в пятый – восьмой, когда железа максимально расслаблена», – сказал Курчаткин.По словам врача, эта процедура занимает всего несколько минут. Необходимо снять верхнюю одежду и встать перед зеркалом. Далее рекомендуется осмотреть грудь при естественном освещении.
«Стоит обратить внимание на симметрию груди, размер и цвет кожи. После этого надо поднять руки над головой и снова осмотреть грудь на предмет изменений формы или контуров. Если вы заметили какие-либо изменения, то это повод обратиться к специалисту», – посоветовал врач.С 9 по 15 декабря проходит объявленная Минздравом России Неделя ответственного отношения к здоровью. Это не только соблюдение здорового образа жизни, но и мониторинг собственного состояния.
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