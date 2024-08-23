Россиянам раскрыли одно важное противопоказание к винирам

Фото: iStock/mbz-photodesign
Ведущая программы «Доктор И», врач-стоматолог Ирина Першина заявила, что единственным противопоказанием к постановке виниров может быть отсутствие зубов.
«Если у человека нет зубов, то это является противопоказанием к винирам, потому что их только на зубы можно приклеить. А так противопоказаний практически не существует», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Першиной.
До этого врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова заявила, что у человека на глазном яблоке могут наблюдаться так называемые пигментные пятна. По словам специалиста, они не приносят вреда.
«Пигментные пятна бывают не только на коже, но и на глазном яблоке, они называются пигментными невусами. Они безобидны, как и любая родинка, которая не растет и не меняется. Такие пятна имеют разную форму, их цвет в основном коричневый или черный. Человеку они не приносят никакого дискомфорта и никак не влияют на зрение», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Аскерова.
При этом она отметила, что при наличии таких пятен следует регулярно наблюдаться у врача.
Ранее сообщалось, что около 190 тыс. жителей Московской области с начала 2024 года уже пришли онкоскрининг полости рта.
Читайте также:
Онкоскрининг полости рта с начала года прошли 190 тыс. жителей Подмосковья
Диетолог Круглова призвала с осторожностью относиться к БАДам
35 подмосковных парков приглашают проверить здоровье в выходные
Мелисса Тимофеева