Россиянам раскрыли одно важное противопоказание к винирам

Курение провоцирует развитие смертельно опасных заболеваний и может отнять у человека много лет полноценной жизни. О том, как вернуть себе эти годы, пока не стало слишком поздно, рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.